Cultura
13/01/2026 10:25:00

Max Gazzè in concerto a Gibellina con “Musicae Loci”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/max-gazze-in-concerto-a-gibellina-con-musicae-loci-450.jpg

Sarà uno degli appuntamenti centrali del programma inaugurale di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 il concerto di Max Gazzè, atteso venerdì 16 gennaio 2026 in piazza XV Gennaio 1968

L’inizio è fissato per le ore 21.00, con ingresso gratuito

Sul palco andrà in scena “Musicae Loci”, il progetto live che unisce canzone d’autore, orchestre popolari e tradizioni musicali dei territori attraversati.

Con “Musicae Loci” Gazzè torna a esplorare l’Italia delle radici sonore, costruendo concerti che cambiano volto a ogni tappa. Affiancato da orchestre popolari locali, l’artista ripropone il proprio repertorio in una veste inedita, contaminata dai colori, dai ritmi e dagli strumenti della tradizione: ottoni, percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si intrecciano con il suo linguaggio musicale, dando vita a un dialogo continuo tra passato e presente.

Ogni live diventa così un evento unico, capace di fondere stili ed epoche diverse. Le orchestre ridisegnano i brani di Max Gazzè con nuove sfumature, mentre il cantautore rilegge alcune delle musiche più rappresentative dei luoghi che lo ospitano. Il territorio, in questo progetto, non è solo spazio geografico, ma patrimonio vivo di storia, arte e memoria collettiva.

Lo spettacolo rientra nel calendario ufficiale degli eventi di apertura di Gibellina Capitale 2026, primo comune in Italia a ottenere il riconoscimento promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. “Musicae Loci” è prodotto e organizzato da OTR Live, mentre la tappa di Gibellina è realizzata in collaborazione con Terzo Millennio e Puntoeacapo Srl.

 









