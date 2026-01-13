Marsala, per gli eventi di Carnevale le autorizzazioni vanno chieste 20 giorni prima

In vista delle manifestazioni legate al Carnevale 2026, l’Amministrazione comunale di Marsala richiama gli organizzatori al rispetto delle norme in materia di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.
Il settore SUAP, diretto da Andrea Giacalone, ribadisce l’obbligo di presentare nei tempi previsti la richiesta di autorizzazione per i pubblici spettacoli, così come stabilito dall’articolo 68 del T.U.L.P.S., competenza oggi attribuita al Comune. La procedura autorizzativa, già illustrata in un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, prevede infatti una complessa istruttoria preliminare al rilascio del provvedimento.
Alla luce della nuova normativa entrata in vigore (Decreto legislativo n. 138 del 12 settembre 2025), le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, entro e non oltre 20 giorni prima della data dell’evento, limitatamente alle iniziative organizzate per il Carnevale 2026.
Il SUAP precisa inoltre che le richieste inoltrate oltre il termine stabilito potrebbero non essere prese in carico, con il conseguente rischio di non ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.