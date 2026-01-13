Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
13/01/2026 19:35:00

Mazara: al via i lavori di riqualificazione tra via Ivrea e via Livorno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/mazara-al-via-i-lavori-di-riqualificazione-tra-via-ivrea-e-via-livorno-450.jpg

Sono partiti i lavori di urbanizzazione e riqualificazione dell’area compresa tra le vie Ivrea e Livorno, nei pressi di via Potenza. Un intervento atteso da anni dai residenti della zona, che punta a migliorare sicurezza e vivibilità e che porterà anche alla realizzazione di un nuovo parco urbano.

 

A darne notizia è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Vito Torrente: «Con l’avvio di questi lavori – dichiara – l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci concretizza un impegno preso con i cittadini. Il progetto non si limita alla pavimentazione e all’illuminazione, ma prevede anche l’impianto di smaltimento delle acque bianche e la creazione di un’area verde attrezzata per bambini e famiglie».

 

L’intervento riguarda la sistemazione di tratti stradali di via Ivrea e via Livorno, con asfalto ecologico, e la realizzazione di un’area a verde. A eseguire le opere sarà l’impresa Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro (Agrigento), aggiudicataria della procedura MePA con un ribasso del 33,99% sull’importo a base d’asta di 291 mila euro, oltre agli oneri per la sicurezza. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Tatiana Perzia; progettisti l’architetto Vincenzo Di Fede e il geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale.

Il progetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e trova copertura finanziaria nei fondi di compensazione ambientale, grazie alla convenzione tra il Comune e la società Libeccio srl, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, l’area prospiciente via Potenza sarà trasformata in un parco urbano con uno spazio comune pavimentato in monostrato vulcanico, giochi per bambini – tra cui un’altalena doppia e un castello con scivoli dotati di pavimentazione antitrauma – tavoli in legno con panchine e cestini portarifiuti. Prevista anche la realizzazione di un mini campetto di calcio in cemento, con recinzione in acciaio e rete protettiva laterale, oltre ad aiuole con alberi e siepi.

La durata dei lavori è stimata in circa cinque mesi.









