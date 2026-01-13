Mazara, il Comune rende omaggio a Salvatore Giacalone per i 50 anni da giornalista

13/01/2026 17:00:00

La Città di Mazara del Vallo ha reso omaggio a Salvatore Giacalone nel 50° anniversario della sua iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, avvenuta il 12 gennaio 1976.

Stamattina, nella sede del Comune, il sindaco Salvatore Quinci ha consegnato una pergamena celebrativa al giornalista e scrittore, alla presenza di numerosi colleghi del territorio e di una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale.

Apprezzato il format della cerimonia, che ha visto il sindaco Quinci nelle inedite vesti di intervistatore. Nel dialogo con il primo cittadino, Giacalone ha ripercorso oltre cinquant’anni di attività giornalistica, soffermandosi sull’evoluzione di Mazara del Vallo e sulle principali tematiche politiche, economiche e sociali che hanno segnato la storia recente della città, arricchendo il racconto con aneddoti e ricordi personali.

Visibilmente emozionato, Salvatore Giacalone ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per il riconoscimento ricevuto. Alla motivazione ufficiale incisa nella pergamena, il sindaco Quinci ha voluto aggiungere una sottolineatura personale, evidenziando «il garbo e l’eleganza con cui Salvatore Giacalone si è sempre posto nei confronti dei fatti, degli eventi e degli interlocutori».

Questa la motivazione formale del riconoscimento: «Il Sindaco di Mazara del Vallo, a nome della cittadinanza e dell’intera amministrazione comunale, nel 50° anniversario di iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (12 gennaio 1976 – 12 gennaio 2026) rende omaggio a Salvatore Giacalone per il proficuo contributo che ha dato e continua a dare alla Cultura e all’Informazione in oltre mezzo secolo di attività giornalistica. Per la passione, l’impegno e la sensibilità d’animo con cui si è sempre approcciato a fatti ed eventi non solo da giornalista ma anche da apprezzato scrittore, attore e regista teatrale».



