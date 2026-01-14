Mazara: ecco come sarà il nuovo Parco Urbano vicino via Potenza

14/01/2026 02:00:00

Sono iniziati oggi i lavori per il progetto complessivo di urbanizzazione e riqualificazione dell’area compresa tra le vie Ivrea e Livorno, nei pressi di via Potenza, a Mazara del Vallo. Un intervento articolato che punta a trasformare una zona del quartiere attraverso opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione di un nuovo parco urbano.

Il progetto si sviluppa su due direttrici principali: da un lato le opere infrastrutturali, che comprendono la pavimentazione stradale, l’illuminazione pubblica e l’impianto di smaltimento delle acque bianche; dall’altro la creazione di un’area verde attrezzata, pensata come spazio di aggregazione e socialità per i residenti.

A fornire i dettagli sul parco urbano è l’assessore al Welfare, Inclusione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Isidonia Giacalone, che sottolinea il lavoro sinergico tra i vari assessorati e, in particolare, tra quello al Decoro Urbano e quello ai Lavori Pubblici dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci.

«Trasformeremo quest’area nei pressi di via Potenza in un parco urbano moderno e accogliente, pensato per essere il cuore pulsante del quartiere – afferma Giacalone –. Non si tratta solo di un intervento di arredo, ma di una vera operazione di rigenerazione urbana».

Il progetto prevede la realizzazione di un’area giochi sicura per i più piccoli e di un mini campetto di calcio dedicato ai ragazzi, oltre a tavoli in legno, recinzioni in acciaio e arredi progettati secondo criteri di bellezza e resistenza. Ampio spazio sarà riservato al verde, con nuove aiuole, alberi e siepi che contribuiranno a migliorare il decoro e la qualità dell’aria.

«Il verde sarà il grande protagonista – conclude l’assessore – perché vogliamo offrire un ambiente più salubre e vivibile. L’obiettivo è restituire ai residenti spazi belli, funzionali e curati, dove ogni famiglia possa sentirsi a casa».

*****

Istituito l’Albo degli avvocati per incarichi legali esterni: 39 professionisti inseriti

Il Comune di Mazara del Vallo si dota ufficialmente di un Albo/Short List di avvocati patrocinatori per il conferimento di incarichi legali esterni. Sono 39 i professionisti inseriti nell’elenco, approvato con apposita determina dirigenziale e pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente.

L’Albo nasce a seguito dell’approvazione delle Linee guida per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di Mazara del Vallo e per la richiesta di pareri legali, adottate dalla Giunta municipale con deliberazione n. 217 del 2024. Successivamente, con determinazione n. 627 del 2025 del dirigente del 4° Settore, è stato emanato l’avviso pubblico per la costituzione della Short List.

In totale sono pervenute 41 domande di partecipazione; al termine dell’istruttoria, 39 istanze sono state accolte. L’elenco non prevede una graduatoria di merito: i professionisti sono inseriti in ordine alfabetico, con indicazione delle sezioni di competenza. Ogni candidato poteva infatti richiedere l’iscrizione a un massimo di due sezioni.

L’Albo è articolato in cinque categorie:

Sezione A – Contenzioso amministrativo , per l’assistenza e il patrocinio davanti a TAR, Consiglio di Stato, CGA e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

, per l’assistenza e il patrocinio davanti a TAR, Consiglio di Stato, CGA e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; Sezione B – Contenzioso civile , che comprende giudice di pace, tribunali, corti d’appello, Cassazione civile e tribunali delle acque;

, che comprende giudice di pace, tribunali, corti d’appello, Cassazione civile e tribunali delle acque; Sezione C – Contenzioso lavoristico , per le controversie davanti al giudice del lavoro, corte d’appello e Cassazione civile;

, per le controversie davanti al giudice del lavoro, corte d’appello e Cassazione civile; Sezione D – Contenzioso penale , per i procedimenti davanti a tribunali, corti d’assise, corti d’appello e Cassazione penale;

, per i procedimenti davanti a tribunali, corti d’assise, corti d’appello e Cassazione penale; Sezione E – Contenzioso tributario, per l’assistenza presso le Corti di giustizia tributaria e la Cassazione tributaria, per le materie non di competenza del funzionario responsabile dell’Ufficio tributi.

L’Albo avrà validità annuale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il conferimento degli incarichi legali esterni, il Comune attingerà prioritariamente da questo elenco, pur restando la facoltà del sindaco, in casi particolari, di affidare incarichi anche a professionisti non iscritti all’Albo.

Uno strumento che punta a garantire trasparenza, rotazione e criteri uniformi nella scelta dei legali chiamati a rappresentare l’Ente nei diversi ambiti del contenzioso.



