Istituzioni

Dai Comuni
13/01/2026 10:00:00

Petrosino, il sindaco Anastasi: "Cantieri aperti per quasi 1,3 milioni sugli asili nido"

Cantieri aperti e investimenti per quasi 1,3 milioni di euro sui servizi per la prima infanzia a Petrosino. A chiarire la situazione è il sindaco Giacomo Anastasi, che interviene dopo le polemiche sulla temporanea sospensione delle attività dell’asilo nido comunale “Franca Rame”.

 

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, la chiusura è legata esclusivamente ai tempi tecnici necessari al completamento dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della struttura, nel pieno rispetto delle procedure, della legalità e della trasparenza amministrativa. «Comprendiamo il disagio delle famiglie – sottolinea Anastasi – e restiamo disponibili al dialogo e al confronto per chiarire tempi e modalità».

 

Il progetto di ristrutturazione dell’asilo “Franca Rame” è finanziato con circa 700 mila euro di fondi FSC 2007–2013 della Regione Siciliana, risorse che – rivendica il sindaco – sono state recuperate e salvaguardate dall’attuale amministrazione comunale. I lavori risultano già affidati e regolarmente in corso.

 

"Parallelamente, sono in fase di completamento anche i lavori del nuovo asilo nido “Cuoco”, finanziato con fondi PNRR per quasi 600 mila euro. Complessivamente, il Comune di Petrosino sta quindi investendo quasi 1,3 milioni di euro per ampliare e potenziare i servizi dedicati ai bambini da 0 a 3 anni, con l’obiettivo di allinearsi agli standard e agli obiettivi europei".

 

«Tra pochi mesi – conclude Anastasi – la città potrà contare su due strutture moderne, sicure ed efficienti, con posti raddoppiati a beneficio delle famiglie. Abbiamo difeso risorse, investito sul futuro e scelto la concretezza. Le polemiche passano, le opere restano».









