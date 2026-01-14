Buongiorno24 del 14 Gennaio 2026

Buongiorno24 – mercoledì 14 gennaio 2026 In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social
Antonini–Trapani, lo strappo finale Verso la revoca della cittadinanza onoraria. Dopo l’esclusione della Shark dalla Serie A, il sindaco Tranchida chiude la stagione Antonini. Ipotesi class action degli abbonati, palazzetto sotto vigilanza, Telesud verso la liquidazione.
Trapani sotto choc per il basket Rabbia, delusione e addii dopo l’esclusione. Le parole di Jasmin Repesa: «È solo un timeout, si ripartirà». Ma il futuro sportivo della città è tutto da scrivere.
Liberty Lines, arretrano le misure cautelari Il Tribunale del Riesame revoca le interdittive per Anna Alba e Alessandro Forino. Smontato pezzo dopo pezzo l’impianto cautelare iniziale.
Maxi-investimento sull’aeroporto di Birgi Quasi 14 milioni di euro per lo scalo trapanese: sicurezza, infrastrutture e caserma dei vigili del fuoco. Schifani e Ombra presentano il piano.
Scuole allagate, l’ex Provincia fissa i tempi Dopo proteste e disagi, sopralluogo e cronoprogramma degli interventi negli istituti colpiti da infiltrazioni.
Belice, la memoria del terremoto del ’68 Montevago e Santa Margherita di Belìce ricordano le vittime del sisma. Riapre simbolicamente la Chiesa Madre.
Politica regionale, rimpasto in bilico Tecnici sotto osservazione, la Dc spera in un posto in giunta. Schifani prende tempo.
Donne nelle giunte comunali Riforma in aula all’Ars, ma pesa il rischio del voto segreto. Il testo resta emendabile.
Alcamo, grave incidente tra due moto Scontro violentissimo tra giovanissimi in viale Europa. Un ferito grave trasferito in elisoccorso a Palermo.
Marsala, intervento record in Chirurgia Plastica Asportato un enorme tumore al volto a una paziente di 90 anni. Unità unica in provincia per oncologia cutanea e chirurgia della mano.
Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo la terza edizione di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, che tra ottobre e dicembre ha animato il dibattito culturale...
Un mese di controlli serrati su tutto il territorio provinciale. È il bilancio delle attività svolte nel dicembre 2025 nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti in sede di Comitato...
