Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/01/2026 09:21:00

Buongiorno24 del 14 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768378999-0-buongiorno24-del-14-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24 – mercoledì 14 gennaio 2026
In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social

 

Antonini–Trapani, lo strappo finale
Verso la revoca della cittadinanza onoraria. Dopo l’esclusione della Shark dalla Serie A, il sindaco Tranchida chiude la stagione Antonini. Ipotesi class action degli abbonati, palazzetto sotto vigilanza, Telesud verso la liquidazione.

 

Trapani sotto choc per il basket
Rabbia, delusione e addii dopo l’esclusione. Le parole di Jasmin Repesa: «È solo un timeout, si ripartirà». Ma il futuro sportivo della città è tutto da scrivere.

 

Liberty Lines, arretrano le misure cautelari
Il Tribunale del Riesame revoca le interdittive per Anna Alba e Alessandro Forino. Smontato pezzo dopo pezzo l’impianto cautelare iniziale.

 

Maxi-investimento sull’aeroporto di Birgi
Quasi 14 milioni di euro per lo scalo trapanese: sicurezza, infrastrutture e caserma dei vigili del fuoco. Schifani e Ombra presentano il piano.

 

Scuole allagate, l’ex Provincia fissa i tempi
Dopo proteste e disagi, sopralluogo e cronoprogramma degli interventi negli istituti colpiti da infiltrazioni.

 

Belice, la memoria del terremoto del ’68
Montevago e Santa Margherita di Belìce ricordano le vittime del sisma. Riapre simbolicamente la Chiesa Madre.

 

Politica regionale, rimpasto in bilico
Tecnici sotto osservazione, la Dc spera in un posto in giunta. Schifani prende tempo.

 

Donne nelle giunte comunali
Riforma in aula all’Ars, ma pesa il rischio del voto segreto. Il testo resta emendabile.

 

 Alcamo, grave incidente tra due moto
Scontro violentissimo tra giovanissimi in viale Europa. Un ferito grave trasferito in elisoccorso a Palermo.

 

 Marsala, intervento record in Chirurgia Plastica
Asportato un enorme tumore al volto a una paziente di 90 anni. Unità unica in provincia per oncologia cutanea e chirurgia della mano.

 



Cronaca | 2026-01-14 09:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/buongiorno24-del-14-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 14 Gennaio 2026

Buongiorno24 – mercoledì 14 gennaio 2026In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social Antonini–Trapani, lo strappo finaleVerso la revoca della cittadinanza onoraria. Dopo l’esclusione della Shark dalla...







Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...