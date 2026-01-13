Sezioni
Cronaca
13/01/2026 17:37:00

Sicurezza e controlli, il bilancio di dicembre in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/sicurezza-e-controlli-il-bilancio-di-dicembre-in-provincia-di-trapani-450.jpg

Un mese di controlli serrati su tutto il territorio provinciale. È il bilancio delle attività svolte nel dicembre 2025 nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i sindaci, e attuati attraverso ordinanze del Questore.

A coordinare le attività è stata la Prefettura di Trapani, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure.

 

I numeri complessivi

 

Nel solo mese di dicembre sono stati effettuati 62 servizi straordinari tra Trapani e i comuni della provincia.
I controlli hanno riguardato anche soggetti sottoposti a obblighi giudiziari: 5.931 le verifiche eseguite.

Sul fronte degli stupefacenti:

  • 37 persone segnalate alla Prefettura per uso personale (art. 75 dpr 309/90);
  • 7 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio (art. 73).

 

Codice della Strada: centinaia di infrazioni

 

I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’accertamento di 532 infrazioni, tra cui:

  • guida in stato di ebbrezza (10 casi);
  • guida sotto effetto di stupefacenti (7);
  • circolazione senza assicurazione (75);
  • veicoli senza revisione (118);
  • mancato uso delle cinture (20) e del casco (9);
  • uso del cellulare alla guida (7).

I sequestri amministrativi di veicoli sono stati complessivamente 92, soprattutto per mancanza di assicurazione e guida in stato alterato.

 

L’attività della Polizia Stradale

 

La Polizia Stradale di Trapani ha impiegato 345 pattuglie, controllando 2.510 persone e 1.638 veicoli, con 520 infrazioni contestate.
Sono state ritirate 34 patenti e 34 carte di circolazione, con la decurtazione di 1.024 punti patente.

Sottoposti ad alcol test o precursori 1.399 conducenti: quattro sono risultati positivi all’alcol, uno denunciato per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti.
Proseguiti anche i controlli sul trasporto professionale, con 100 mezzi pesanti verificati e 37 infrazioni accertate.

 

Controlli “ad alto impatto” nella movida

 

Nei fine settimana sono stati intensificati i servizi interforze nelle aree della movida di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo:

  • 620 persone identificate, di cui 117 con precedenti;
  • 310 veicoli controllati;
  • 25 violazioni al Codice della Strada;
  • 2 sequestri di veicoli;
  • 1 persona deferita all’autorità giudiziaria.

Ulteriori 25 servizi svolti anche a Campobello di Mazara, Erice, Salemi e Vita hanno portato a:

  • 12 arresti;
  • 14 persone denunciate;
  • 14 sequestri, tra cui oltre 250 grammi di stupefacenti (hashish, crack e cocaina) e un’arma.

 

Lavoro, antimafia e immigrazione

 

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 10 aziende, riscontrando irregolarità in 5 casi (edilizia e commercio). Due persone sono state deferite per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sul fronte amministrativo:

  • 44 sospensioni di patente disposte dall’Ufficio Patenti;
  • 3 interdittive antimafia in settori agricolo, commerciale e zootecnico;
  • 28 imprese iscritte nelle White List;
  • 10 revoche dell’accoglienza nei confronti di cittadini immigrati.

Un bilancio che restituisce la fotografia di un dicembre ad alta intensità di controlli, con un’azione capillare su sicurezza urbana, circolazione stradale, lavoro e contrasto alla criminalità.



