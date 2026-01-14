Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/01/2026 17:03:00

Valderice: 16 lavoratori firmano il contratto a tempo indeterminato con il Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768407170-0-valderice-16-lavoratori-firmano-il-contratto-a-tempo-indeterminato-con-il-comune.jpg

Si chiude una delle pagine più lunghe e complesse della storia amministrativa del Comune di Valderice. Ieri presso la sede municipale, 16 lavoratori ex L.S.U. hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ponendo definitivamente fine a oltre trent’anni di precariato.

 

Per decenni questi lavoratori hanno operato all’interno dell’ente in una condizione di incertezza contrattuale, garantendo comunque il funzionamento dei servizi comunali e assicurando continuità all’attività amministrativa. Un contributo che, nonostante le difficoltà, non è mai venuto meno, anche nei periodi più critici.

L’assunzione rappresenta l’esito di un percorso avviato già nella prima legislatura dell’Amministrazione Stabile e concluso oggi con l’ultima stabilizzazione. Un risultato reso possibile da una ricognizione puntuale delle risorse disponibili e da una scelta politica chiara, che ha consentito di individuare nel bilancio comunale lo spazio finanziario necessario.

 

«Oggi non firmiamo solo dei contratti, ma restituiamo dignità a 16 famiglie», ha dichiarato il sindaco Francesco Stabile durante la firma. «Per anni la parola “precariato” ha significato incertezza, sogni sospesi e assenza di garanzie. Abbiamo deciso di dare priorità a queste persone, destinando nel bilancio comunale le risorse necessarie. Oggi possiamo dire che Valderice non ha più alcun lavoratore precario».

 

Secondo l’Amministrazione comunale, si tratta di un atto di giustizia verso chi ha servito la comunità per anni senza tutele adeguate e, al tempo stesso, di un investimento sul capitale umano dell’ente. Le professionalità stabilizzate sono considerate ormai parte integrante della macchina amministrativa.

 

 









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...