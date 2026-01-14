Sezioni
Cronaca

Incidenti
14/01/2026 10:13:00

L'incidente tra due moto ad Alcamo: è morto il 19enne Gabriele Calvaruso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/l-incidente-tra-due-moto-ad-alcamo-e-morto-il-19enne-gabriele-calvaruso-450.jpg

Gabriele Calvaruso non ce l'ha fatta, il giovane di 19 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Europa. Il ragazzo è deceduto durante la notte al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso subito dopo il sinistro.

 

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Gabriele era arrivato nel nosocomio palermitano con un gravissimo trauma cranico e una massiccia emorragia interna. Nonostante i tentativi estremi dei medici di salvargli la vita, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali: il suo cuore ha cessato di battere a poche ore dal ricovero.

 

L’incidente si è verificato lungo viale Europa, nei pressi dell’incrocio con via Narici. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, due motocicli che procedevano nella stessa direzione, uno condotto dalla vittima e uno da un 17enne, si sarebbero scontrati violentemente. Nell’impatto Gabriele è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. L'altro ragazzo ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stato medicato presso l’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno inoltre analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

 

La notizia della morte di Gabriele colpisce profondamente la comunità alcamese, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia del giovane, distrutta da un dolore immenso per una vita spezzata troppo presto.









