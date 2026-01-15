Sezioni
Cittadinanza
15/01/2026 11:31:00

Castelvetrano, l’associazione “Codici” chiede un pass auto per residenti e commercianti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/castelvetrano-l-associazione-codici-chiede-un-pass-auto-per-residenti-e-commercianti-450.jpg

Istituire un pass dedicato a residenti, esercenti e liberi professionisti da utilizzare nelle aree della città dove è in vigore il parcheggio con disco orario. È la richiesta avanzata dall’associazione “Codici” all’Amministrazione comunale di Castelvetrano.

 

Secondo l’associazione, l’attuale regolamentazione della sosta, seppur pensata per garantire il ricambio dei veicoli, finisce per creare disagi a chi vive o lavora stabilmente nelle zone interessate. «Un pass consentirebbe di sostare in maniera più agevole e continuativa – spiegano da Codici – rispondendo alle esigenze quotidiane di residenti, esercenti e professionisti».

 

In diverse aree del centro urbano, così come in altri punti del territorio comunale, il disco orario impone limiti temporali che, secondo l’associazione, non tengono conto delle necessità di chi deve parcheggiare per periodi più lunghi in prossimità della propria abitazione o della propria attività lavorativa.

 

La proposta mira quindi a introdurre uno strumento che permetta di conciliare l’organizzazione della sosta con le esigenze di chi quotidianamente vive e lavora in città, evitando sanzioni e difficoltà operative. 

 



