Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
16/01/2026 11:21:00

Petrosino: il Comune ottiene un finanziamento di 75mila euro per un nuovo scuolabus

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768559041-0-petrosino-il-comune-ottiene-un-finanziamento-di-75mila-euro-per-un-nuovo-scuolabus.jpg

Il Comune di Petrosino è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 75 mila euro, concesso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, finalizzato al rinnovo del servizio di trasporto scolastico.

 

Grazie a questo contributo, l’Amministrazione comunale procederà all’acquisto di un nuovo scuolabus in sostituzione di un mezzo ormai obsoleto. Si tratta del secondo autobus rinnovato negli ultimi due anni, dopo quello acquistato lo scorso anno. Con questo intervento si completa il rinnovo dell’intero parco mezzi comunale destinato al trasporto degli studenti.

 

L’operazione consentirà di garantire standard più elevati di sicurezza, affidabilità e comfort, migliorando sensibilmente la qualità del servizio offerto agli studenti e alle loro famiglie.

 

«Con l’acquisto di un nuovo scuolabus, il secondo in due anni, prosegue il percorso di rinnovo e sostituzione dei vecchi mezzi, immatricolati da oltre vent’anni – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Azioni concrete e risultati tangibili per migliorare i servizi essenziali e garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi».

.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...