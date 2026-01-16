Petrosino: il Comune ottiene un finanziamento di 75mila euro per un nuovo scuolabus

16/01/2026 11:21:00

Il Comune di Petrosino è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 75 mila euro, concesso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, finalizzato al rinnovo del servizio di trasporto scolastico.

Grazie a questo contributo, l’Amministrazione comunale procederà all’acquisto di un nuovo scuolabus in sostituzione di un mezzo ormai obsoleto. Si tratta del secondo autobus rinnovato negli ultimi due anni, dopo quello acquistato lo scorso anno. Con questo intervento si completa il rinnovo dell’intero parco mezzi comunale destinato al trasporto degli studenti.

L’operazione consentirà di garantire standard più elevati di sicurezza, affidabilità e comfort, migliorando sensibilmente la qualità del servizio offerto agli studenti e alle loro famiglie.

«Con l’acquisto di un nuovo scuolabus, il secondo in due anni, prosegue il percorso di rinnovo e sostituzione dei vecchi mezzi, immatricolati da oltre vent’anni – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Azioni concrete e risultati tangibili per migliorare i servizi essenziali e garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi».

