Politica
16/01/2026 20:30:00

Referendum giustizia, Di Paola (M5S): “Raggiunte 500 mila firme, segnale forte al governo"

Oltre mezzo milione di firme raccolte in pochissimo tempo contro il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Un risultato che il Movimento 5 Stelle rivendica come un successo politico e civico e che arriva, simbolicamente, nel giorno del compleanno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

 

A commentare il dato è Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S in Sicilia, che parla di un “forte segnale” inviato dai cittadini all’esecutivo. «Aver raggiunto in tempi record e contro tutto e tutti oltre mezzo milione di firme – afferma – è il miglior regalo che i cittadini potessero confezionare alla premier Meloni. È un messaggio chiaro a un governo che giorno dopo giorno dimostra di voler stravolgere il sistema giudiziario».

 

Secondo Di Paola, l’adesione massiccia dimostra una diffusa preoccupazione per la riforma proposta e per le modalità con cui l’esecutivo ha scelto di portarla avanti. «Invitiamo i cittadini a continuare a firmare anche nei prossimi giorni – aggiunge – perché più alto sarà il numero delle adesioni, più forte sarà il segnale che arriverà al governo».

 

Nel mirino del Movimento 5 Stelle anche l’accelerazione impressa ai tempi del voto referendario. «Il governo ha fatto di tutto per ridurre al minimo gli spazi di confronto e di dibattito – conclude Di Paola – con il rischio concreto che i cittadini non siano messi nelle condizioni di comprendere appieno i pericoli che questa riforma comporta per la collettività». La raccolta firme prosegue, mentre il confronto politico sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere resta uno dei temi più divisivi del dibattito nazionale.

 









