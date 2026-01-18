Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
18/01/2026 00:00:00

Inchiesta fondi regionali, "Di Paola (M5S): "Colpo alla credibilità del governo Schifani"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/inchiesta-fondi-regionali-di-paola-m5s-colpo-alla-credibilita-del-governo-schifani-450.jpg

«Fatta salva la presunzione di innocenza, non possiamo che constatare con enorme amarezza che la richiesta di arresto per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, indagato per corruzione, rappresenti l’ennesimo colpo alla credibilità della maggioranza e del governo Schifani».

Lo afferma il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Nuccio Di Paola, commentando la vicenda giudiziaria che coinvolge un esponente del centrodestra.

 

Secondo Di Paola, l’episodio si inserisce in un quadro già compromesso: «La credibilità del governo regionale è ai minimi termini anche per l’assoluta inefficacia della sua azione amministrativa. Un andazzo del genere non è tollerabile».

 

Il coordinatore pentastellato torna poi a criticare alcune pratiche parlamentari: «Vicende come questa dovrebbero indurre a mettere definitivamente una pietra tombale su storture come i maxi-emendamenti, ai quali il M5S si è sempre opposto con fermezza».

Infine, l’appello politico: «Questi episodi dovrebbero rappresentare un ulteriore stimolo per le forze alternative al centrodestra ad accelerare il percorso per dare finalmente alla Sicilia un nuovo governo».









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...