Inchiesta fondi regionali, "Di Paola (M5S): "Colpo alla credibilità del governo Schifani"

«Fatta salva la presunzione di innocenza, non possiamo che constatare con enorme amarezza che la richiesta di arresto per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, indagato per corruzione, rappresenti l’ennesimo colpo alla credibilità della maggioranza e del governo Schifani».
Lo afferma il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Nuccio Di Paola, commentando la vicenda giudiziaria che coinvolge un esponente del centrodestra.
Secondo Di Paola, l’episodio si inserisce in un quadro già compromesso: «La credibilità del governo regionale è ai minimi termini anche per l’assoluta inefficacia della sua azione amministrativa. Un andazzo del genere non è tollerabile».
Il coordinatore pentastellato torna poi a criticare alcune pratiche parlamentari: «Vicende come questa dovrebbero indurre a mettere definitivamente una pietra tombale su storture come i maxi-emendamenti, ai quali il M5S si è sempre opposto con fermezza».
Infine, l’appello politico: «Questi episodi dovrebbero rappresentare un ulteriore stimolo per le forze alternative al centrodestra ad accelerare il percorso per dare finalmente alla Sicilia un nuovo governo».