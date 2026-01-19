Carnevale a Castellammare: dal 15 al 17 febbraio tornano i carri allegorici

19/01/2026 10:05:00

Castellammare del Golfo torna a vestirsi di colori, musica e allegria: dal 15 al 17 febbraio il Carnevale animerà le strade della città con il ritorno delle tradizionali sfilate dei carri allegorici e una giornata interamente dedicata ai più piccoli.

Il programma delle manifestazioni è già definito e prevede due giornate di sfilata dei carri – domenica 15 e martedì 17 febbraio – e una giornata, lunedì 16 febbraio, dedicata all’animazione per bambini e famiglie nella villa comunale Regina Margherita.

A lavorare alla realizzazione dei carri è l’associazione Sicilia Smile, in collaborazione con l’associazione culturale Colori in Movimento Ets, l’associazione Sos Tuttofare e con la partecipazione della banda musicale Città di Castellammare. I carri allegorici saranno ispirati a temi amati dai più piccoli, come i cartoni animati – dai Puffi ai Pokémon – ma anche a elementi simbolici della città, come la regina e il castello, emblemi di Castellammare del Golfo.

Anche quest’anno i carri saranno accompagnati da gruppi in maschera, figuranti, danze e spettacoli itineranti, trasformando le vie cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, ha confermato il percorso delle sfilate, che ricalca quello dello scorso anno: partenza alle 15.30 da via Segesta, quindi via Vasile, via Crispi e arrivo sul centrale corso Garibaldi. Ad accompagnare i carri non mancheranno balli in maschera, le coreografie delle palestre cittadine e l’estrazione di premi.

Lunedì 16 febbraio, invece, spazio ai più piccoli. A partire dalle ore 16, nella villa comunale Regina Margherita, sono in programma animazione per bambini, la premiazione delle maschere più belle, spettacolo di bolle, giocoleria, magia comica e mangiafuoco, a cura di Go Party Animazione.



