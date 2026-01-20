Calcio Eccellenza: un ottimo Marsala travolge la Folgore e si avvicina al Licata

20/01/2026 17:16:00

Domenica scorsa non è stata solo una partita di calcio, è stata la dichiarazione d’intenti di una squadra, il Marsala 1912, che ha deciso di iniziare a correre forte verso il sogno chiamato Serie D. Il verdetto del campo parla chiaro, 4-0. Un poker d'assi calato sull'erba verde del Nino Lombardo Angotta contro una Folgore Castelvetrano che, nonostante l’orgoglio, nulla ha potuto contro la furia dei ragazzi di Mister Filippo Chinnici. Il pomeriggio si è aperto con il sigillo di capitan Giardina al 43’, un gol arrivato come una liberazione appena prima dell’intervallo, capace di scardinare il muro difensivo ospite. Nella ripresa, è salito in cattedra Giuseppe Costa, una doppietta d'autore (13’ e 30’ s.t.) che ha mandato in estasi la tribuna, confermando il killer-instinct di un attaccante che sembra nutrirsi dell'entusiasmo della sua gente. A chiudere il cerchio, la firma di Sferruzza al 35’, un punto esclamativo su una prestazione corale ai limiti della perfezione.

Con questo successo, il Marsala blinda il secondo posto in solitaria. Certo, la capolista Licata resta lì, a sette lunghezze di distanza, ma la vetta, difficile da scalare, oggi, fa meno paura. Il distacco è una sfida, e la squadra di Chinnici ha dimostrato di avere non solo i piedi, ma soprattutto il cuore per tentare l’impresa, lanciando un segnale chiaro a tutto il girone A di Eccellenza, il Marsala c'è e non mollerà un centimetro. Ma la vera vittoria di domenica non è racchiusa solo nel tabellino. È nel boato dei tifosi, in quell'abbraccio collettivo che sembra aver ricucito uno strappo. Vincere aiuta a vincere, certo, ma è il modo in cui questa squadra sta onorando la maglia a far battere di nuovo il cuore della città. Il rapporto tra la piazza ed il club continua a vivere la sua nuova primavera. Ogni gol segnato è un mattone aggiunto alla ricostruzione di un’identità sportiva che Marsala merita di vivere su palcoscenici nazionali. La Serie D non è più solo un miraggio estivo o un calcolo matematico; è un’ambizione che si legge negli occhi dei giocatori e nel coro incessante degli ultras.

Mister Chinnici tiene i piedi per terra, consapevole che il cammino è ancora lungo e insidioso, ma il segnale dato domenica è di quelli che restano. Questo Marsala gioca, diverte e, soprattutto, vince. Se il "Lombardo Angotta" continuerà a essere quel fortino visto contro la Folgore, allora nulla è precluso. Il Licata è avvertito, dietro c’è un leone azzurro che ha ritrovato la sua fame. E quando Marsala ruggisce in questo modo, l'eco arriva lontano. Molto lontano.

Credits: foto Manuel Mannino



