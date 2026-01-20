Marsala: "Il sindaco Grillo e la narrazione del buon amministratore..."

20/01/2026 07:00:00

Gentile direttore di Tp24,

le scrivo perchè ho notato che sulla pagina social del primo cittadino l'unica cosa che si vuol far apparire è la narrazione del buon amministratore, perché "stranamente" da suoi post "scompaiono" i commenti negativi, quelli che mettono in evidenza le criticità del territorio, quelli che mettono in risalto la reale situazione della nostra Marsala dopo 5 e più anni del suo mandato, rispetto alla narrazione del sindaco e dei suoi adepti.



Per esempio nell'ultimo post sulla pagina facebook del sindaco, in cui prova a mettere una pezza sull'attacco fatto verso un'altra candida alla carica di prima cittadina, sono rimasti solo i commenti di elogio, quelli negativi (qualcuno faceva notare che questo tentativo di mettere una toppa era peggio del buco fatto in precedenza) sono totalmente "scomparsi".



Per il sindaco Grillo a cui il tema della comunicazione è molto caro, considerato anche che ha formato uno staff ad hoc, dovrebbe gestire meglio i social perché cancellare i commenti negativi non porta nessun beneficio, anzi dimostra sostanzialmente una pessima gestione dei social: il non voler affrontare ed ascoltare i problemi e soprattutto non voler confrontarsi con il giudizio della gente sul suo operato, cosa alquanto grave per amministratore che ad oggi vuole riproporsi al giudizio delle urne.



Un cittadino ed elettore marsalese



