Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
21/01/2026 07:25:00

Detenzione illegale di armi: la Cassazione conferma la condanna a due anni per un marsalese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/detenzione-illegale-di-armi-la-cassazione-conferma-la-condanna-a-due-anni-per-un-marsalese-450.jpg

E’ definitiva la condanna subita dal 41enne marsalese Davide Putaggio per detenzione illegale di armi. La settima sezione penale della Cassazione (presidente Donatella Ferranti) ha, infatti, dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che il 12 marzo 2025 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, il 17 settembre 2024, aveva condannato il Putaggio alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione, con 210 euro di multa. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato aveva proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, “violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena”. La Suprema Corte ha, pertanto, affermato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, “in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato”, mentre la legge prevede che “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione”. Insomma, il ricorso “fai da te” non è consentito. Per questo motivo, oltre a vedersi confermare la sentenza di condanna, Putaggio è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di 4 mila euro in favore della Cassa delle ammende.









Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...