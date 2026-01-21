Ciclone Harry. Ancora allerta in Sicilia. Migliora nel Trapanese. Le previsioni

21/01/2026 07:46:00

Il maltempo continua a mettere in ginocchio il Mediterraneo e la Sicilia resta sotto osservazione. Anche per oggi, mercoledì 21 gennaio, la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo legato al passaggio del ciclone Harry, ancora nella sua fase più intensa, soprattutto sul versante orientale dell’Isola.

Forti venti, mareggiate e temporali violenti continuano a interessare la fascia ionica e le isole minori, mentre sul resto della Sicilia si registra un lento e graduale miglioramento, pur in un quadro ancora instabile.

Il bollettino della Protezione civile

Secondo il bollettino regionale del 21 gennaio, resta l’allerta rossa solo sulle province di Messina e Catania, le più esposte all’impatto diretto del ciclone. Siracusa, Ragusa, Enna e Palermo passano in zona arancione, mentre il resto dell’Isola, compresa la provincia di Trapani, è in allerta gialla. Sono previsti ancora venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta, forti mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto nei settori nord-orientali. I fenomeni potranno essere accompagnati da intensa attività elettrica e locali grandinate.

Trapani e provincia: piogge deboli e vento in attenuazione

In provincia di Trapani, oggi la situazione è decisamente meno critica rispetto ai giorni scorsi. A Trapani città è prevista una giornata nuvolosa, con piovaschi intermittenti alternati a schiarite, ma senza fenomeni di forte intensità.

Le temperature si manterranno miti per il periodo, con minime intorno ai 12 gradi e massime fino a 14 gradi. I venti saranno moderati al mattino da Est, in attenuazione nel corso della giornata, con rotazione dai quadranti meridionali. In serata sono attese deboli piogge, ma con tendenza a un progressivo miglioramento. Il mare resta mosso, ma in lento calo rispetto alle mareggiate delle ultime ore.

Quando arriva la tregua

Secondo le ultime previsioni, da giovedì 22 gennaio il ciclone Harry dovrebbe allontanarsi definitivamente dall’Isola, lasciando spazio a una breve tregua. Il prossimo fine settimana è previsto ancora instabile, ma con piogge di intensità nettamente inferiore rispetto a quelle che hanno segnato questo inizio di settimana.

La Protezione civile invita comunque alla prudenza: evitare spostamenti non necessari, tenersi lontani dai lungomare e seguire solo le comunicazioni ufficiali. L’emergenza non è ancora del tutto alle spalle, ma la fase più dura sembra avviarsi verso la conclusione.



