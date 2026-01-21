Sezioni
Se ne sono andati
21/01/2026 09:51:00

Se ne sono andati: Giuseppe Antonino Sanguedolce (57), Andrea Vella (60)

È venuto a mancare il 20 gennaio 2026, a Trapani, all’età di 57 anni, Giuseppe Antonino Sanguedolce. Nato a Marsala il 19 marzo 1968, risiedeva a Marsala.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Sant’Antonio di Trapani; dalle ore 12:30 la salma sarà trasferita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27, a Marsala.

I funerali saranno celebrati mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.

 

È venuto a mancare il 19 gennaio 2026, a Messina, all’età di 60 anni, Andrea Vella. Nato a Marsala il 1° gennaio 1966, risiedeva a Marsala.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27, a Marsala.
I funerali saranno celebrati mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Maria Vianney, in contrada Amabilina.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.

 

 

 


Se ne sono andati | 2026-01-19 09:13:00
Marsala, addio a Vincenzo Grupposo

È mancato all’affetto dei suoi cari Vincenzo Grupposo, uomo di profonda fede e di grande bontà d’animo. Con la sua vita ha testimoniato l’amore verso il prossimo, dedicandosi con generosità agli altri e...