Alcamo saluta Gabriele Calvaruso, il messaggio del Vescovo ai funerali

22/01/2026 12:28:00

Si sono svolti ad Alcamo i funerali di Gabriele Calvaruso, il diciannovenne morto a seguito del grave incidente stradale avvenuto nel viale Europa.

Durante la celebrazione, in corso nella Chiesa Madre di Alcamo, è stato letto un messaggio del Vescovo di Trapani, inviato ai familiari del giovane.

Il messaggio è stato fatto giungere tramite il parroco della Chiesa Madre.

Il messaggio del Vescovo di Trapani

A firmarlo è Pietro Maria Fragnelli, che ha voluto unirsi al dolore della famiglia e dell’intera comunità alcamese.

«Mi unisco al dolore della famiglia e della comunità cittadina tutta per la morte del caro Gabriele e sono con voi in preghiera», scrive il Vescovo, rivolgendosi anche al parroco don Enzo.

Nel messaggio si richiama il senso della fragilità della vita e della ricerca di un appoggio stabile:

«La nostra vita è una ricerca continua della roccia su cui poggiare i piedi: in modo stabile, per sempre. La Bibbia ci dice che Dio è la roccia a cui approda il nostro cammino terreno».

La preghiera e l’affidamento alla Madonna

Il Vescovo affida Gabriele «alle braccia della Madonna» e chiede «l’aiuto spirituale necessario per i familiari e gli amici» in un momento di profondo dolore.

Nel testo c’è anche un pensiero rivolto alla città:

«Alcamo continua a cercare e donare ai tuoi giovani figli una direzione e un dialogo pienamente umani, con grandi ideali e azioni concrete, perché nessuno si senta solo nei momenti più difficili della vita».

Il messaggio si chiude con una benedizione paterna rivolta a tutta la comunità.

Il funerale e il dolore della comunità

Il funerale di Gabriele Calvaruso è stato celebrato alle 15.30 nella Chiesa Madre di Alcamo.

La salma è arrivata in città nella tarda mattinata ed è stata accolta in chiesa, dove è stato possibile sostare in preghiera.

Le indagini e il ricordo

Le indagini sulle cause dell’incidente stradale, avvenuto il 13 gennaio nel viale Europa, sono ancora in corso.

Intanto il luogo dello schianto continua a essere meta di giovani che lasciano fiori, messaggi e pensieri in memoria di Gabriele.

Nei giorni scorsi si è svolta anche una veglia di preghiera nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, segno di una comunità ancora profondamente scossa e raccolta attorno al dolore della famiglia.

Cosa succede adesso

La città accompagna il lutto con il silenzio e la preghiera.

Mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente, resta il segno di una partecipazione corale che ha unito Alcamo attorno alla famiglia di Gabriele Calvaruso.



