Cronaca
22/01/2026 12:28:00

Alcamo saluta Gabriele Calvaruso, il messaggio del Vescovo ai funerali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/alcamo-saluta-gabriele-calvaruso-il-messaggio-del-vescovo-ai-funerali-450.jpg

Si sono svolti ad Alcamo i funerali di Gabriele Calvaruso, il diciannovenne morto a seguito del grave incidente stradale avvenuto nel viale Europa.
Durante la celebrazione, in corso nella Chiesa Madre di Alcamo, è stato letto un messaggio del Vescovo di Trapani, inviato ai familiari del giovane.

Il messaggio è stato fatto giungere tramite il parroco della Chiesa Madre.

 

Il messaggio del Vescovo di Trapani

 

A firmarlo è Pietro Maria Fragnelli, che ha voluto unirsi al dolore della famiglia e dell’intera comunità alcamese.

«Mi unisco al dolore della famiglia e della comunità cittadina tutta per la morte del caro Gabriele e sono con voi in preghiera», scrive il Vescovo, rivolgendosi anche al parroco don Enzo.

Nel messaggio si richiama il senso della fragilità della vita e della ricerca di un appoggio stabile:
«La nostra vita è una ricerca continua della roccia su cui poggiare i piedi: in modo stabile, per sempre. La Bibbia ci dice che Dio è la roccia a cui approda il nostro cammino terreno».

 

 

La preghiera e l’affidamento alla Madonna

 

Il Vescovo affida Gabriele «alle braccia della Madonna» e chiede «l’aiuto spirituale necessario per i familiari e gli amici» in un momento di profondo dolore.

Nel testo c’è anche un pensiero rivolto alla città:
«Alcamo continua a cercare e donare ai tuoi giovani figli una direzione e un dialogo pienamente umani, con grandi ideali e azioni concrete, perché nessuno si senta solo nei momenti più difficili della vita».

Il messaggio si chiude con una benedizione paterna rivolta a tutta la comunità.

 

Il funerale e il dolore della comunità

 

Il funerale di Gabriele Calvaruso è stato celebrato alle 15.30 nella Chiesa Madre di Alcamo.
La salma è arrivata in città nella tarda mattinata ed è stata accolta in chiesa, dove è stato possibile sostare in preghiera.

 

Le indagini e il ricordo

 

Le indagini sulle cause dell’incidente stradale, avvenuto il 13 gennaio nel viale Europa, sono ancora in corso.
Intanto il luogo dello schianto continua a essere meta di giovani che lasciano fiori, messaggi e pensieri in memoria di Gabriele.

Nei giorni scorsi si è svolta anche una veglia di preghiera nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, segno di una comunità ancora profondamente scossa e raccolta attorno al dolore della famiglia.

 

Cosa succede adesso

 

La città accompagna il lutto con il silenzio e la preghiera.
Mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente, resta il segno di una partecipazione corale che ha unito Alcamo attorno alla famiglia di Gabriele Calvaruso.



