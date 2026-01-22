Buongiorno24 del 22 Gennaio 2026

22/01/2026 09:07:00

In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social

Harry presenta il conto

L’allerta è finita, la devastazione resta.

Il ciclone Harry lascia in Sicilia una scia di distruzione: mezzo miliardo di euro di danni è la prima stima. Non è solo maltempo, è il racconto di un’Isola fragile, esposta, spesso impreparata.

L’Isola a pezzi

Coste sventrate, porticcioli distrutti, barche affondate.

Da Catania alla Sicilia occidentale, passando per Palermo, il mare entra nelle città e cancella lavoro, case, attività economiche.

Trapanese sotto assedio

Da Marinella di Selinunte a Mazara del Vallo:

lidi distrutti, dune erose, imbarcazioni intrappolate, abitazioni invase dall’acqua. Pescatori e operatori turistici: “Perso tutto in una notte”.

Sfollati e imprese in ginocchio

Famiglie evacuate, ristoranti e stabilimenti balneari devastati.

Il turismo paga un prezzo altissimo, mentre resta aperto il nodo dei ristori e delle concessioni balneari.

Regione e Governo: cosa succede ora

Giunta regionale straordinaria, sopralluoghi nelle zone colpite.

Il presidente Renato Schifani prepara la richiesta di stato di emergenza nazionale.

Da Roma, Giorgia Meloni assicura attenzione e sostegno. Ma i tempi saranno decisivi

Ambiente e legalità

Reati ambientali in aumento, controlli rafforzati anche con i droni.

Il dissesto non è solo naturale: è anche frutto di scelte, ritardi, abusivismi mai sanati.

Politica siciliana, il rebus alleanze

Sul fondo dell’emergenza climatica, la politica continua a dividersi.

Il nome di Cateno De Luca agita il campo progressista e crea frizioni anche nel centrodestra. Un quadro confuso, mentre l’Isola chiede risposte.

Trapani, giorno decisivo per lo sport

Serie C: attesa per la decisione del Tribunale federale.

Dopo il basket, anche il calcio rischia l’esclusione. Due scenari: nuova penalizzazione o fine dei giochi.

Giustizia

La Cassazione annulla la condanna:

Vito Turriciano, di Castellammare del Golfo, “non è mafioso”. Processo da rifare per la rideterminazione della pena, senza aggravante.



