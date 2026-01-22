Buongiorno24 del 22 Gennaio 2026

In diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social
Harry presenta il conto
L’allerta è finita, la devastazione resta. Il ciclone Harry lascia in Sicilia una scia di distruzione: mezzo miliardo di euro di danni è la prima stima. Non è solo maltempo, è il racconto di un’Isola fragile, esposta, spesso impreparata.
L’Isola a pezzi
Coste sventrate, porticcioli distrutti, barche affondate. Da Catania alla Sicilia occidentale, passando per Palermo, il mare entra nelle città e cancella lavoro, case, attività economiche.
Trapanese sotto assedio
Da Marinella di Selinunte a Mazara del Vallo: lidi distrutti, dune erose, imbarcazioni intrappolate, abitazioni invase dall’acqua. Pescatori e operatori turistici: “Perso tutto in una notte”.
Sfollati e imprese in ginocchio
Famiglie evacuate, ristoranti e stabilimenti balneari devastati. Il turismo paga un prezzo altissimo, mentre resta aperto il nodo dei ristori e delle concessioni balneari.
Regione e Governo: cosa succede ora
Giunta regionale straordinaria, sopralluoghi nelle zone colpite. Il presidente Renato Schifani prepara la richiesta di stato di emergenza nazionale. Da Roma, Giorgia Meloni assicura attenzione e sostegno. Ma i tempi saranno decisivi
Ambiente e legalità
Reati ambientali in aumento, controlli rafforzati anche con i droni. Il dissesto non è solo naturale: è anche frutto di scelte, ritardi, abusivismi mai sanati.
Politica siciliana, il rebus alleanze
Sul fondo dell’emergenza climatica, la politica continua a dividersi. Il nome di Cateno De Luca agita il campo progressista e crea frizioni anche nel centrodestra. Un quadro confuso, mentre l’Isola chiede risposte.
Trapani, giorno decisivo per lo sport
Serie C: attesa per la decisione del Tribunale federale. Dopo il basket, anche il calcio rischia l’esclusione. Due scenari: nuova penalizzazione o fine dei giochi.
Giustizia
La Cassazione annulla la condanna: Vito Turriciano, di Castellammare del Golfo, “non è mafioso”. Processo da rifare per la rideterminazione della pena, senza aggravante.
La Regione Siciliana continua a seguire passo dopo passo l’emergenza provocata dal ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio ha colpito duramente l’Isola, in particolare le aree costiere e la Sicilia orientale.A esprimere la vicinanza...
E' il 22 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Trump fa marcia indietro su Groenlandia e dazi (almeno per ora): ha trovato un’intesa con la Nato. L’Ue tira un sospiro di...
