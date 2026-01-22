Si addormenta e non si sveglia più: uomo muore nel sonno

22/01/2026 16:04:00

Tragedia a Favara, dove un uomo di 67 anni, identificato con le iniziali P.M., è stato trovato privo di vita nella propria abitazione di via IV Novembre.

L’allarme è scattato nelle scorse ore, facendo intervenire immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, una volta entrati nell’appartamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo si trovava nel letto.

Dai primi accertamenti medici, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, sopraggiunto durante il sonno. A escludere ulteriori ipotesi sono anche i rilievi effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Favara, intervenuti per gli accertamenti di rito. Secondo quanto emerso, non ci sarebbero dubbi sulla natura naturale del decesso: nessun segno di violenza né elementi che possano far pensare all’intervento di terzi. La notizia ha destato profonda commozione nella comunità locale.



