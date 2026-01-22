Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/01/2026 16:04:00

Si addormenta e non si sveglia più: uomo muore nel sonno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/1769094488-0-si-addormenta-e-non-si-sveglia-piu.jpg

Tragedia a Favara, dove un uomo di 67 anni, identificato con le iniziali P.M., è stato trovato privo di vita nella propria abitazione di via IV Novembre.

L’allarme è scattato nelle scorse ore, facendo intervenire immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, una volta entrati nell’appartamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo si trovava nel letto.

 

Dai primi accertamenti medici, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, sopraggiunto durante il sonno. A escludere ulteriori ipotesi sono anche i rilievi effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Favara, intervenuti per gli accertamenti di rito. Secondo quanto emerso, non ci sarebbero dubbi sulla natura naturale del decesso: nessun segno di violenza né elementi che possano far pensare all’intervento di terzi. La notizia ha destato profonda commozione nella comunità locale.



Cronaca | 2026-01-21 19:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/maltempo-in-sicilia-lo-stato-di-emergenza-250.jpg

Maltempo, in Sicilia lo stato di emergenza

La Regione Siciliana continua a seguire passo dopo passo l’emergenza provocata dal ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio ha colpito duramente l’Isola, in particolare le aree costiere e la Sicilia orientale.A esprimere la vicinanza...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...