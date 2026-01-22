Tragedia in casa: donna batte la testa e viene trovata morta dopo giorni

22/01/2026 08:00:00

Una donna di 58 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione di Biancavilla, nel Catanese, nella quale viveva da sola. Il decesso risalirebbe ad almeno quattro o cinque giorni prima del ritrovamento.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente domestico: la donna avrebbe battuto la testa cadendo a terra, riportando un trauma risultato fatale. L’abitazione era chiusa dall’interno e si presentava in ordine, elementi che al momento escluderebbero l’intervento di terze persone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Biancavilla e del Sis del comando provinciale di Catania, insieme al sostituto procuratore di turno. La Procura è in attesa della relazione del medico legale per stabilire se sarà necessario disporre l’autopsia.



