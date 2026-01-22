Trapani: più controlli nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo in provincia

22/01/2026 07:29:00

Si è riunito ieri mattina, presso la Prefettura di Trapani, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, con l’obiettivo di intensificare, in chiave preventiva, i controlli sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, attraverso un’analisi del contesto a livello provinciale. (Qui l'articolo di TP24 sulla sicurezza nei locali).

Nel corso della riunione è stato concordato il rafforzamento dei dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e su tutte le attività finalizzate a prevenire fenomeni di sovraffollamento, nonché a contrastare ogni forma di esercizio abusivo.

È stato inoltre deciso di avviare incontri mirati con le associazioni di categoria che, insieme alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, al Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e all’ASP, saranno convocati secondo un programma prestabilito.

Particolare attenzione sarà rivolta all’attività di sensibilizzazione dei Comuni, tramite i sindaci, sia in relazione al rilascio delle concessioni di loro competenza, sia per quanto riguarda le attività di controllo svolte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 68 e 80 del TULPS.

Per le attività rientranti nella competenza della Commissione provinciale di pubblico spettacolo, saranno programmate verifiche finalizzate ad accertare la corrispondenza tra le condizioni che hanno consentito il rilascio dei titoli abilitativi e quelle attuali di effettivo esercizio.

Al termine della riunione è stato condiviso un dispositivo di controllo mirato, che prevede il monitoraggio dei locali e una programmazione specifica dei controlli di polizia, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e l’efficacia delle misure di prevenzione antincendio. In adesione alla direttiva del Ministro dell’Interno, sarà infine emanata una circolare specifica per coordinare tutti gli enti coinvolti, a tutela della pubblica incolumità dei lavoratori e degli avventori.



