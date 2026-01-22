Sezioni
Sport
22/01/2026 07:30:00

Sport: a Palermo i Leoni Sicani perdono il derby serie A2 di Powerchair Hockey

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/sport-a-palermo-i-leoni-sicani-perdono-il-derby-serie-a2-di-powerchair-hockey-450.jpg

Si chiude con un boccone amaro la trasferta palermitana per i Leoni Sicani. Nel sentito derby valido per la seconda giornata del Campionato di Serie A2, andato in scena domenica 18 gennaio al Pala Mangano, i gialloverdi escono sconfitti per 4 a 10 contro i Red Cobra. Un risultato netto nel punteggio, che però racconta solo parzialmente l'intensità di una gara dai due volti. L'avvio del match, infatti, aveva lasciato presagire una domenica diversa per la compagine sicana. 

"È stata una partita frizzante, almeno all'inizio" racconta Mister Konrad. I Leoni approcciano il match con la giusta mentalità: per i primi dieci minuti il parquet del Pala Mangano vede due squadre affrontarsi a viso aperto, in un continuo botta e risposta. La difesa regge, le azioni offensive vengono create con lucidità. La svolta arriva però a metà della prima frazione. Intorno al decimo minuto, i padroni di casa sbloccano il risultato e rompono l'equilibrio, non solo nel punteggio ma anche nell'inerzia della gara. "Dopo il gol subito qualcosa è cambiato" ammette con onestà l'allenatore dei Leoni. "Loro erano ben messi in campo e hanno messo sul piatto quell'aggressività agonistica che serve per portare a casa queste partite. Noi ci abbiamo provato, ma in quel momento e su quel campo si sono dimostrati superiori".

Nella ripresa, il tentativo di rimonta si infrange contro la stanchezza e una gestione solida degli avversari. La partita entra in una fase di stallo: ai Leoni mancano l'energia e la cattiveria mentale necessarie per bloccare le iniziative dei Red Cobra o per riaprire davvero il discorso vittoria. C'è il rammarico per qualche azione che, se concretizzata, avrebbe potuto disegnare uno scenario diverso, ma al fischio finale l'analisi tecnica non cerca alibi. "Per quanto espresso in campo, il risultato è corretto" conclude Konrad. Una sconfitta che fa male ma che va archiviata in fretta: da domani si torna a lavorare in palestra per correggere gli errori e ritrovare subito la marcia giusta. Un ringraziamento va ai nostri sostenitori che ci hanno seguito in questa trasferta e da casa. Prossimo appuntamento: i
Leoni Sicani torneranno in campo giorno 8 febbraio contro i Bulls di Treviso.









