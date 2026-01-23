Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
23/01/2026 13:13:00

Living Mazara: giovani, innovazione e comunità per ridare vita al San Carlo Borromeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/living-mazara-giovani-innovazione-e-comunita-per-ridare-vita-al-san-carlo-borromeo-450.jpg

Un fine settimana dedicato ai giovani, alle idee e alle relazioni come strumenti di rigenerazione urbana. È questo lo spirito di Living Mazara, il percorso che punta a dare nuova vita al San Carlo Borromeo, trasformandolo in uno spazio aperto di confronto, produzione culturale e partecipazione attiva.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 gennaio alle 15.30 con l’incontro “Giovani in prima linea costruttori di comunità e cambiamento”, dedicato al ruolo delle nuove generazioni nella rigenerazione dei territori. Ospite sarà Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale, punto di riferimento nazionale sui temi dell’innovazione sociale e della partecipazione giovanile. Un intervento pensato per offrire visione e strumenti concreti a chi immagina nuovi modelli di sviluppo locale. La partecipazione è su iscrizione obbligatoria tramite form online.

Il programma prosegue sabato 24 e domenica 25 gennaio con la mostra fotografica “Cartografie Umane – Mappe sensibili tra luoghi, tracce e attese”, visitabile sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13. L’esposizione nasce da un workshop collettivo di osservazione del territorio: le immagini non sono semplici documentazioni, ma tentativi di lettura che costruiscono una mappa emotiva e condivisa dei luoghi.

Living Mazara si propone come un laboratorio aperto in cui formazione, linguaggi artistici e coinvolgimento attivo diventano strumenti per ripensare il rapporto tra persone e spazi urbani. Tutte le attività prevedono iscrizione obbligatoria attraverso i form disponibili sul sito www.livingmazara.it e sui canali social del progetto.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...