Nova Civitas Fondazione ETS inaugura la nuova sede a Trapani

23/01/2026 13:23:00

Sabato 24 gennaio, alle ore 10.00, la Fondazione Nova Civitas ETS taglierà il nastro della propria sede in via Rocco Solina 3, primo piano. La mattinata si aprirà con una conferenza stampa, seguita alle 11.00 da una sessione di "Work Information" per illustrare le attività e i servizi destinati alla comunità. La Fondazione opera per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio trapanese, attraverso un approccio che integra diverse professionalità. L'apertura di questo nuovo spazio segna un traguardo importante nel radicamento dell'ente sul territorio. Partner dell'iniziativa: Alphaomega Onlus, Tripoli & Partners, Vincenzo Di Dia Executive & Project Manager, Tilt Up e HAB Ristrutturazioni Chiavi in Mano.



