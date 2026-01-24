Sezioni
Salemi, celebrato San Sebastiano patrono della Polizia Locale

La Polizia Municipale di Salemi ha celebrato, per il quinto anno consecutivo, San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. La ricorrenza si è svolta martedì 20 gennaio nella chiesa di Maria SS. della Confusione, presso il Convento dei Frati Cappuccini, alla presenza del Corpo di Polizia Locale, delle autorità religiose e civili.

La Santa Messa è stata officiata dai parroci Fra’ Vincenzo Di Rocco e Fra’ Vincenzo Scrudato, guardiano del Convento, insieme al Vicario generale e arciprete di Vita don Gioacchino Arena, che nell’omelia ha ripercorso la figura e il martirio di San Sebastiano. Durante la celebrazione sono state lette la preghiera del vigile urbano e quella in memoria degli operatori caduti in servizio.

 

Al termine della funzione, il comandante della Polizia Municipale di Salemi, Luigi Alessi, ha rivolto un intervento incentrato sul ruolo e sulle difficoltà della polizia locale, soprattutto nei piccoli e medi comuni. Nell’occasione ha consegnato simbolicamente i gradi di ispettore capo ad alcuni agenti e conferito riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento delle attività istituzionali.

 

I presbiteri hanno poi impartito la benedizione al personale e ai mezzi di servizio, seguita dal “silenzio fuori ordinanza”. La giornata si è conclusa con un momento conviviale.

«La Polizia Municipale è una polizia di prossimità – ha sottolineato il comandante Alessi – presente sul territorio 365 giorni l’anno per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme, in sinergia con Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, sotto il coordinamento del Prefetto e del Questore».

Nel suo intervento, Alessi ha espresso orgoglio per il Corpo che rappresenta, ricordando gli interventi effettuati per contrastare fenomeni di degrado urbano, risse e turbative dell’ordine pubblico. Un’azione resa possibile, ha spiegato, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Scalisi, le forze dell’ordine e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

 

Il comandante ha inoltre ricordato l’impegno della Polizia Municipale in occasione di incendi boschivi e di interfaccia, in supporto ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale, e lo spirito di servizio di molti operatori, spesso disponibili anche oltre l’orario di lavoro.

«La nostra è una struttura complessa – ha aggiunto – che spazia dall’attività amministrativa alla polizia giudiziaria, dall’infortunistica stradale ai servizi elettorali, dall’educazione alla legalità nelle scuole alla gestione delle emergenze, fino al randagismo e ai trattamenti sanitari obbligatori. Ogni anno percorriamo circa 40 mila chilometri con i veicoli di servizio».

 

Non sono mancate riflessioni sulle difficoltà legate alla carenza di organico e all’età media sempre più elevata del personale, che in molti casi supera i 60 anni. «Il Corpo cammina sulle gambe delle persone – ha detto Alessi – ed è necessario valorizzare le risorse umane, soprattutto quelle più meritevoli e disponibili».

Infine, i ringraziamenti all’Amministrazione comunale, all’assessore alla Polizia Municipale Lorenzo Cascio, alla Giunta e al Consiglio comunale, ai parroci e a chi ha preceduto l’attuale Corpo nel corso degli anni. «Il parallelismo con San Sebastiano – ha concluso – resta purtroppo sempre attuale: una testimonianza di servizio, sacrificio e dedizione che continua ancora oggi».









