Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/01/2026 10:47:00

I funerali della famiglia di Castellammare del Golfo morta in Germania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-01-2026/i-funerali-della-famiglia-di-castellammare-del-golfo-morta-in-germania-450.jpg

La chiesa del cimitero di Albstadt non è riuscita a contenere il dolore. Si sono svolti i funerali di Francesco Liparoto, 33 anni, della moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e del loro bambino Bryan, di appena sei anni, morti l’8 gennaio scorso nella violenta esplosione che ha distrutto la loro abitazione nella frazione di Tailfingen.

 

Al centro della chiesa, tre bare bianche. Quella più piccola, Bryan, era posta tra mamma e papà, come nella vita, uniti anche nell’ultimo saluto. Un’immagine che ha attraversato la navata in un silenzio carico di lacrime, rotto soltanto dalle note di “Ovunque sarai” di Irama, che hanno accompagnato la cerimonia funebre.

Albstadt si è fermata per la giovane famiglia, mentre il dolore ha superato i confini tedeschi raggiungendo la Sicilia, in particolare Castellammare del Golfo, città d’origine di Francesco, e Niscemi, legata alla famiglia di Nancy. All’esterno della chiesa, fiori, candele e pupazzi continuano a ricordare una vita spezzata troppo presto.

 

Nel cimitero, Nancy e il piccolo Bryan sono stati sepolti insieme. Poco più in là Francesco, a vegliare su di loro. Uniti per sempre, per scelta e per amore.

 

Intanto, Castellammare del Golfo si prepara a fermarsi per un momento di raccoglimento: il 12 febbraio, alle ore 18, nella parrocchia di San Paolo della Croce, è prevista una celebrazione in memoria della famiglia.

 

Sul fronte giudiziario, proseguono le indagini della Procura di Hechingen per chiarire le cause dell’esplosione. L’ipotesi principale resta quella di una fuga di gas. 

 

 

Un’attenzione rafforzata da una serie di episodi registrati nei giorni successivi alla tragedia: interventi dei vigili del fuoco per segnalazioni di odore di gas a poche centinaia di metri dall’abitazione distrutta e, più recentemente, la messa in sicurezza di un’area di Albstadt-Ebingen dopo il danneggiamento di un gasdotto durante lavori di scavo, come riportato dalla stampa locale tedesca.

 

Secondo testimonianze raccolte e articoli pubblicati nei giorni scorsi, Francesco e Nancy avrebbero segnalato consumi anomali e un persistente odore di gas nella loro abitazione già prima dell’esplosione, chiedendo un controllo che sarebbe stato programmato ma non effettuato in tempo.

 

Resta così una domanda sospesa, che pesa quanto il silenzio di oggi in chiesa: se quei segnali, avvertiti e ripetuti nella zona, fossero l’annuncio di un pericolo che aspettava soltanto di essere ascoltato.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...