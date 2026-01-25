Marsala, viaggio educativo e solidale alla scoperta della Madonna della Cava
Un evento emozionante e significativo ha animato la Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” di Fontanelle, dove i bambini sono stati protagonisti di un’iniziativa educativa e solidale dal forte valore culturale e affettivo.
Il progetto, ideato da Giovanna Sinacori e promosso dall’Associazione Guardie Agroforestali Italiane, ha accompagnato i più piccoli alla scoperta della Madonna della Cava, Patrona di Marsala, attraverso strumenti pensati appositamente per la loro età: narrazione fiabesca, lettura animata, teatro con sagome e disegno creativo.
La rappresentazione teatrale con sagome ha trasformato i bambini in spettatori attivi di una storia sacra, mentre i disegni realizzati con entusiasmo hanno dato vita a un vero e proprio laboratorio creativo. Tutto questo ha portato alla nascita del libretto illustrato “La Madonnina e il sogno del frate”, che raccoglie anche i disegni dei piccoli artisti.
Il libretto sarà donato con affetto al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Marsala, portando un sorriso e un po’ di luce ai bambini ricoverati. Un gesto semplice, ma dal grande valore, che unisce cultura, fede e solidarietà.
L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva non solo dei bambini, ma anche delle insegnanti e dei volontari delle Guardie Agroforestali Italiane, in una collaborazione armoniosa e partecipata.
