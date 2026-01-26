Basket: Trapani vince il derby di serie C

26/01/2026 17:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala esce sconfitta 90-74 (22/26, 25/17, 17/14, 26/17) dal derby di Serie C sul parquet dell’Automondo Virtus Trapani, al termine di una partita intensa e spettacolare che ha visto i lilibetani dominare per lunghi tratti del primo tempo prima del rientro deciso dei padroni di casa. Al PalaVirtus va in scena una sfida di grande fascino, con una cornice di pubblico straordinaria e una gara correttissima in campo. Nel primo tempo la NPM offre probabilmente la migliore pallacanestro dell’anno: ampiezza nelle spaziature, corsa in campo aperto, grande coinvolgimento di tutti gli uomini e notevole attenzione difensiva, che consente a Marsala di chiudere avanti 26-22 il primo quarto e 43-47 all’intervallo lungo. Nel secondo quarto i lilibetani continuano a giocare con personalità su entrambi i lati del campo, muovendo la palla e trovando soluzioni efficaci vicino e lontano da canestro. La Virtus però resta agganciata al match grazie ai fratelli Genovese e, proprio allo scadere del primo periodo, trova il classico “buzzer beater”: una tripla da oltre metà campo dopo la linea di centrocampo che dà una spinta emotiva enorme ai padroni di casa e li mantiene a contatto nel punteggio. Al rientro dagli spogliatoi la NPM appare meno lucida: riesce a difendere bene solo nei primi secondi dell’azione, poi cala di concentrazione e concede troppo ai tiratori trapanesi. Alcune letture difensive sbagliate su Lorenzo Genovese permettono all’esterno gialloblù di realizzare tre triple pesantissime, che indirizzano il match e consentono alla Virtus di chiudere il terzo quarto avanti 64-57, prima dell’allungo definitivo nell’ultima frazione fino al 90-74 finale. Una volta trovato il vantaggio, Trapani alza ulteriormente il livello della propria difesa, limitando i tentativi di rientro di Marsala e sfruttando la serata di grande ispirazione dei fratelli Genovese, autentici protagonisti del derby. Per la NPM resta comunque la consapevolezza di aver prodotto un primo tempo di grande qualità tecnica e agonistica, sostenuta da una tifoseria calorosa che ha seguito numerosa la squadra in trasferta. Al termine della gara l’assistant coach Andrea Anteri commenta così la prova dei suoi: “Onore alla Virtus che ha meritato la vittoria. Domenica si gioca con Capo d’Orlando, una partita che ai fini della classifica non serve, ma che Marsala giocherà per vincere, perché vincere aiuta a vincere, vincere ti dà l’energia per il proseguo del campionato. Ci vorrà grande concentrazione in settimana per ripartire subito dal primo tempo giocato contro la Virtus”.



