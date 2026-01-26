26 Gennaio: la polizia di Trump uccide, Groenlandia al buio, Salvini contro Vannacci

26/01/2026 07:15:00

E' il 26 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Minneapolis gli agenti della polizia anti-immigrazione di Trump hanno ucciso un’altra persona, la seconda nel giro di un mese in città. Si chiamava Alex Pretti, era un infermiere di 37 anni, aveva origini italiane. Proteste in tutti gli Stati Uniti

• Il governo italiano ha detto di aver appreso con «stupore» delle parole al veleno di Trump, che due giorni fa, intervistato da Fox News, a proposito degli europei aveva detto: «Dicono che hanno mandato delle truppe in Afghanistan e l’hanno fatto, un po’ indietro, un po’ lontano dalla linea del fronte»



• Forti venti di tempesta hanno fatto precipitare la capitale della Groenlandia nel buio durante il fine settimana. Nuuk, circa 20 mila abitanti, è alimentata principalmente da una centrale idroelettrica, che è rimasta senza energia

• Una tempesta di neve, pioggia e vento sta creando disagi in un’area molto estesa del Sud e dell’Est degli Stati Uniti, dal Nuovo Messico al Maine

• Da giorni si susseguono voci su un nuovo possibile partito guidato dal generale Vannacci, che si posizionerebbe alla destra di Lega e Fratelli d’Italia. Ma Salvini ha già detto che «chi esce dalla Lega finisce nel nulla»

• Il numero dei morti nelle proteste che hanno sconvolto l’Iran resta ancora un mistero. Per il governo di Teheran i decessi sarebbero poco più di 3 mila. Secondo l’ong Iran International, circa 36 mila. Secondo due funzionari del ministero della Salute di Teheran sentiti dal Time, 30 mila in soli due giorni

• Nel mar Mediterraneo la guardia costiera sta cercando 8 barconi di migranti, con un totale stimato di 380 persone a bordo, dispersi nei giorni del ciclone Harry

• Pasquale e Maria Carlomagno, di anni 69 e 65, genitori dell’uomo che ha ammazzato la moglie Federica, si sono impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia

• Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona e omissione di soccorso. Aveva fatto un incidente con la sua Ferrari Purosangue 22, ma prima che arrivasse la polizia si è fatto sostituire alla guida da un dipendente

• L’arrampicatore statunitense Alex Honnold è riuscito nel suo discusso tentativo di scalare senza corde o altri tipi di protezione il Taipei 101, un grattacielo di 508 metri a Taiwan che è l’undicesimo più alto al mondo. Ci ha messo un’ora e mezza

• Il Giappone ha restituito alla Cina due esemplari di panda gigante. Ma la premier Sanae Takaichi si è rifiutata di inviare una delegazione ufficiale alla cerimonia di riconsegna, rompendo una decennale tradizione. Le relazioni tra Tokyo e Pechino sono ai minimi

• Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all’Italia di partecipare alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza

• È crisi diplomatica tra Italia e Svizzera per il caso Crans-Montana. Dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, sabato mattina il governo ha richiamato a Roma per consultazioni il nostro ambasciatore

• Al pronto soccorso una donna di Reggio Calabria ha scoperto che la sua tosse persistente era causata da un cacciavite odontoiatrico rimastole incastrato in un polmone

• Serie A, Roma Milan è finita 1 a 1, la Juventus ha atterrato il Napoli (Conte ora è a -9 dall’Inter), l’Atalanta ha segnato 4 gol al Parma, il Genoa ha sbaragliato il Bologna per 3 a 2, il Sassuolo ha battuto la Cremonese 1 a 0 con un gol segnato dopo 3 minuti

• Giovanni Franzoni, 24 anni, ha ottenuto la seconda vittoria in Coppa del Mondo nella discesa uomini sulla Streif di Kitzbuehel, in Austria

• Gabriel Garko, ospite a Verissimo, ha detto di essere sposato da due anni con il compagno Giorgio

• Venerdì Beatrice Venezi ha diretto la Carmen al teatro Verdi di Pisa, e alla fine l’hanno applaudita per dieci minuti

• Il tiktoker Khaby Lame ha venduto a quasi un miliardo di dollari la sua società

• Sono morti l’architetto John Beyer (92), il chimico Louis Brus (82), l’ex calciatore Nazzareno Canuti (70), l’epidemiologo William Herbert Foege (89), la scienziata Edith Flanigen (96), la gallerista Marian Goodman (97), l’ex caporedattore Rai del Molise Sergio Menicucci (89), la mamma di Roberto Baggio Matilde Rizzotto (88), lo storico francese Joël Schmidt (98), la scrittrice e poetessa Carla Vasio (92)



Titoli

Corriere della Sera: La violenza scuote l’America

la Repubblica: Obama: «I valori Usa sotto attacco»

La Stampa: Obama: «Attacco ai valori Usa»

Il Sole 24 Ore: Mutui / Casa, sull’acquisto / pesano maxi rate / e tassi più alti

Il Messaggero: Anguillara, veleni e odio social

Il Giornale: Il ritorno di Fini: / «Meloni leader dell’Ue / tiene testa a Trump / Giustizia? L’ora del Sì»

Qn: Meloni protesta con Trump: rispetto per i nostri soldati

Il Fatto: Tajani confessa: levare la polizia / giudiziaria ai pm per controllarli

Leggo: «Alex ucciso con 10 colpi»

Libero: Il Pd s’attacca al Minnesota

La Verità: Per gli imam in Italia è giusto / far sposare le bambine a 9 anni

Il Mattino: Al tappeto

il Quotidiano del Sud: Altri a casa nostra

Domani: Trump fra omicidi e fake news / A Minneapolis prove di regime



