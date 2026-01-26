Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/01/2026 10:50:00

Aggredisce i poliziotti e tenta la fuga tuffandosi in mare. Arrestato a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/aggredisce-i-poliziotti-e-tenta-la-fuga-tuffandosi-in-mare-arrestato-a-marsala-450.jpg

Prima ha aggredito tre poliziotti, poi ha tentato la fuga tuffandosi in mare, rischiando di annegare. È finito con le manette ai polsi un ventenne tunisino, arrestato a Marsala dopo un pomeriggio di violenza e caos tra il centro cittadino e il litorale.

 

 Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, nei pressi del parcheggio comunale “Salato”, in piazzale Giovanni Genna.

L’intervento è scattato intorno alle 17:20, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva riferito la presenza di un uomo molesto che disturbava i passanti. La Volante del Commissariato di Marsala ha intercettato poco dopo un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita. Alla richiesta degli agenti di esibire un documento o fornire le proprie generalità, il ragazzo – pur comprendendo e parlando italiano – si è rifiutato più volte di collaborare, tentando anche di sottrarsi al controllo.

 

Invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in Commissariato e identificato, il giovane ha reagito con estrema violenza: si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con pugni, calci e spintoni, riuscendo poi a fuggire. Ne è nato un inseguimento, concluso grazie all’intervento di una seconda Volante che ha permesso di bloccare il fuggitivo in via Scipione l’Africano.

Anche in questa fase il ventenne ha continuato a opporre resistenza, colpendo con calci un terzo agente. Immobilizzato e fatto salire sulla Volante, ha però tentato una nuova fuga: a forza di spallate è riuscito ad aprire lo sportello posteriore e a scappare verso il litorale, dove si è tuffato in mare.

 

Gli agenti hanno più volte intimato al giovane di tornare a riva, ma l’uomo ha continuato ad allontanarsi, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità a causa della temperatura rigida dell’acqua e delle difficoltà nel rimanere a galla. Solo l’arrivo di altro personale del Commissariato ha consentito di recuperarlo e trarlo in salvo, evitando il rischio di annegamento e di ipotermia.

Il giovane e i tre poliziotti feriti sono stati trasportati al pronto soccorso: agli agenti sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Dopo le cure, il ventenne è stato identificato come cittadino tunisino, senza fissa dimora, privo di precedenti e richiedente protezione internazionale.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Marsala.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...