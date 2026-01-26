Sezioni
Cronaca
26/01/2026 09:18:00

Buongiorno24 di lunedì 26 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769415647-0-buongiorno24-di-lunedi-26-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24, lunedì 26 gennaio 2026. In diretta su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Apriamo con l’emergenza ciclone Harry. Oggi il Consiglio dei Ministri decide le misure per la Sicilia colpita dal maltempo, mentre il presidente della Regione Renato Schifani vola a Roma per ricevere l’incarico di commissario straordinario. I sindaci chiedono procedure rapide e risorse vere: «Siamo pronti a fare sistema, ma da soli non ce la facciamo». Intanto, dal territorio, volontari e associazioni lanciano un messaggio chiaro: l’emergenza è stata affrontata, ora serve un piano strutturale di protezione e prevenzione.

 

Ci spostiamo poi su un’altra emergenza, quella del dissesto idrogeologico. A Niscemi una nuova frana ha costretto all’evacuazione centinaia di persone: due case crollate, una spaccata in due, il paese sempre più isolato. Una ferita che si allarga e che ripropone il tema della sicurezza del territorio.

 

Spazio alla cronaca e alla sicurezza. A Trapani prosegue la stretta delle forze dell’ordine: 35 provvedimenti in un mese contro pusher, truffatori e soggetti violenti. A Marsala controlli ad alto impatto della Polizia di Stato: due persone denunciate per porto abusivo di armi e violazione dell’ordine di allontanamento. Ad Alcamo, arrestato un pregiudicato con crack, bilancini e materiale per lo spaccio.

 

Parleremo anche di giustizia e mafia: è stata confermata in Appello la condanna a 14 anni per Rosalia Messina Denaro, ritenuta figura centrale nella gestione dei pizzini e delle finanze del boss durante la latitanza.

 

Dallo scenario internazionale arriva l’ennesima tragedia del Mediterraneo: un superstite racconta di almeno 50 persone disperse dopo un naufragio. Tre imbarcazioni partite dalla Tunisia risultano scomparse dai radar. Le ricerche, al momento, non hanno dato esito.

 

Chiudiamo con due storie che colpiscono nel profondo. Il dolore dell’Aeronautica Militare per la morte del maggiore Salvatore Carpitano, istruttore di F-35, scomparso in un incidente stradale negli Stati Uniti. E poi una storia d’amore e di diritti negati: quella di Sonia e Michele, insieme da 14 anni, una famiglia vera, ma ancora bloccata dalla burocrazia mentre lui combatte contro un tumore e chiede solo di potersi sposare.

 









