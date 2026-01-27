Petrosino, assemblea cittadina il 1° febbraio 2026

27/01/2026 17:15:00

L'amministrazione comunale di Petrosino convoca tutta la cittadinanza a partecipare all’Assemblea Cittadina, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle 16:30 presso il Centro Polivalente. L’incontro, della durata prevista di circa due ore, sarà un momento di confronto diretto tra l’amministrazione comunale e i cittadini sui temi più rilevanti per la vita della comunità.

Durante l’assemblea saranno affrontati argomenti come la gestione dell’acqua, l’ambiente e i rifiuti, la situazione finanziaria del Comune, i progetti in corso e le politiche sociali. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Giacomo Anastasi, punta a favorire trasparenza, ascolto e partecipazione attiva, offrendo a tutti i residenti l’opportunità di intervenire con domande, osservazioni e proposte.

L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza del contributo collettivo per condividere decisioni e prospettive future della città.



