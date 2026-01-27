Trapani: Clelia Casciola riconfermata alla guida del consiglio provinciale Snals-Confsal

27/01/2026 22:05:00

Si è svolto lo scorso 22 gennaio 2026 a Marsala il XIII Congresso Provinciale dello SNALS-CONFSAL di Trapani, importante momento di democrazia sindacale dedicato all’elezione del Consiglio Provinciale e al confronto sulle principali tematiche del mondo della scuola.

I lavori congressuali hanno registrato una partecipazione ampia e attiva dei delegati, a conferma del forte radicamento del sindacato sul territorio e dell’interesse verso le sfide che attendono il settore dell’istruzione.

Nel corso del Congresso è stata riconfermata Clelia Casciola alla guida del Consiglio Provinciale SNALS-CONFSAL di Trapani. La rielezione rappresenta un chiaro segnale di continuità, fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto negli anni a tutela del personale della scuola e per l’azione sindacale portata avanti a livello provinciale.

Il Congresso è stato anche un’occasione di ampio e articolato confronto sui temi centrali dell’istruzione, sulle prospettive future della categoria e sulle strategie sindacali necessarie ad affrontare le nuove sfide del sistema scolastico.

È stato ribadito con forza come lo SNALS-CONFSAL si confermi un sindacato libero, autonomo e credibile, che ha scelto di stare dalla parte del mondo della scuola, difendendo diritti, dignità e professionalità di docenti e personale ATA.

Tra le priorità indicate figurano: la stabilizzazione dei lavoratori precari; la valorizzazione del corpo docente e del personale ATA; la difesa del personale scolastico;

il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, ambito nel quale il sindacato ha ribadito il proprio impegno in prima linea.

Ampio spazio è stato infine dedicato alle sfide future, con particolare attenzione al percorso contrattuale. Dopo il recente rinnovo del contratto 2022-2024, l’obiettivo indicato è quello di arrivare a un rinnovo credibile del triennio 2025-2027, capace di garantire: un reale sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori; un deciso abbattimento della precarietà; una formazione professionale efficace e di qualità.

Un impegno che, come emerso dal Congresso, lo SNALS-CONFSAL intende portare avanti con determinazione e responsabilità, a tutela di tutto il mondo della scuola.



