Economia

» Agroalimentare
28/01/2026 20:54:00

Vini dealcolati, domani a Marsala l'incontro di Assoenologi Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769631268-0-vini-dealcolati-domani-a-marsala-l-incontro-di-assoenologi-sicilia.jpg

Un approfondimento sulle nuove frontiere del mondo enologico, tra opportunità di mercato e innovazioni produttive, è al centro del meeting organizzato dalla Sezione Sicilia di Assoenologi, in programma giovedì 29 gennaio presso Villa Favorita a Marsala, a partire dalle 16:30.

 

L’incontro, dal titolo “Vini dealcolati: qualità senza compromessi e nuove opportunità da cogliere”, nasce dalla volontà dell’associazione di supportare i tecnici del settore nell’affrontare i cambiamenti e le sfide legate al mercato dei vini No-Low alcool, segmento in forte crescita.

I lavori si apriranno con i saluti del Presidente di Assoenologi Sicilia, Enol. Giuseppe Figlioli, cui seguiranno gli interventi tecnici di Omnia Technologies, con il Sales Director Wine, dott. Massimo Pivetta, e il Sales Engineer, Enol. Francesco Giacomazzi. La giornata prevede anche una degustazione guidata di diverse tipologie di vini dealcolati, permettendo ai partecipanti di approfondire in modo concreto le caratteristiche dei prodotti.

 

“Il ruolo dell’enologo oggi è centrale sia a livello produttivo che commerciale – sottolinea il Presidente Figlioli –. Il mercato dei vini No-Low alcool ha già raggiunto 2,4 miliardi di euro di fatturato mondiale e si prevede che nel 2028 crescerà fino a 3,3 miliardi. Eventi come questo sono fondamentali per aggiornarsi su metodi, tecnologie e tendenze legate a questa tipologia di prodotto”.

 

Per il Vicepresidente Enol. Giovanni Angileri, la formazione continua è essenziale: “In un settore competitivo e in rapida evoluzione, è necessario cogliere tutti i segnali dei consumatori e dei nuovi trend di mercato. Incontri tecnici specifici, come quello dedicato ai vini dealcolati, forniscono agli enologi gli strumenti per essere protagonisti del presente e del futuro, promuovendo e tutelando il nostro patrimonio enologico”. +

La partecipazione all'evento è riservata ai professionisti previa prenotazione e permette di acquisire due crediti formativi.











