28 Gennaio: situazione gravissima a Niscemi, Trump in ritirata, accordo Ue - India

28/01/2026 07:10:00

E' il 28 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• A Niscemi, in Sicilia, la situazione è gravissima. L’intera collina sta franando sulla piana di Gela. La protezione civile è mobilitata. Gli evacuati sono già più di 1.500. Qui gli aggiornamenti.

• Trump sta cercando di abbassare i toni e di collaborare con le autorità locali del Minnesota. Ma a Minneapolis decine di persone continuano a protestare, e Biden ha affermato che i cittadini del Minnesota «ci hanno ricordato cosa significa essere americani»

• Le ultime analisi dei filmati rivelano che Alex Pretti, quando è stato ucciso, aveva in mano solo il telefono e gli occhiali. Non «brandiva» una pistola come aveva detto la segretaria alla sicurezza Kristi Noem sabato

• È emerso che l’Ice per scovare i clandestini usa un’app apposita sviluppata da Palantir di Peter Thiel, quello che fondò PayPal

• Trump aumenterà i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15 al 25 per cento

• L’Unione europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio

• Neil Young donerà l’accesso al suo catalogo musicale agli abitanti della Groenlandia in risposta alle pressioni di Trump

• Non era un colono, ma un riservista, l’uomo che ha minacciato i due carabinieri italiani in Cisgiordania. Lo sostiene l’Idf, secondo cui i due stavano percorrendo una strada in una zona militare chiusa al traffico civile

• Il governo svizzero ha preso «atto della richiesta da parte dell’Italia di una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie»

• La commissione giustizia ha votato il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale così come modificato da Giulia Bongiorno. Il «consenso libero e attuale» è stato sostituito con la «volontà contraria»

• È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni, Abhderraim Mansouri, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, a Rogoredo, periferia sud di Milano

• Mediaset ha rilasciato un comunicato durissimo contro Fabrizio Corona: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di diffamazione, di gogna mediatica»

• Le Borse europee hanno chiuso in rialzo, il dollaro è sceso ai minimi da 4 anni. L’oro, bene rifugio per eccellenza e alternativa al dollaro nelle riserve, ha toccato un nuovo record di 5.185 dollari (+3,5 per cento)

• È stato realizzato il treno di cioccolato più lungo del mondo. Misura 55 metri, pesa 28 quintali, e non si può mangiare

• Le lancette del metaforico Orologio dell’Apocalisse sono state spostate in avanti ancora una volta, arrivando a 85 secondi dalla mezzanotte. Fu teorizzato nel 1947, in risposta alle bombe di Hiroshima e Nagasaki

• La Spagna regolarizzerà mezzo milione di immigrati. Il decreto governativo, frutto di un accordo fra il premier socialista Sánchez e la sinistra di Podemos, permetterà di legalizzare chiunque dimostri di aver vissuto nel Paese prima del 31 dicembre 2025 con un atto scritto. Basterà una semplice bolletta

• Ieri, giornata per la memoria della Shoah, Mattarella ha ricevuto al Quirinale Liliana Segre

• Vannacci ha depositato il simbolo di «Futuro Nazionale»

• Marta Fascina, «vedova» di Berlusconi, ha presentato una proposta di legge per abbassare l’età minima per l’imputabilità penale da 14 a 13 anni

• A Berlino vogliono obbligare i sessantenni ad andare a una scuola guida per monopattini

• Il Washington Post è in crisi e perciò, per risparmiare, non manderà nessun giornalista alle Olimpiadi

• Franco Amoroso, il paziente oncologico finito a dormire per terra all’ospedale di Senigallia, è stato infine stroncato dal cancro. Aveva 60 anni

• Sono morti il produttore e musicista giamaicano Sly Dunbar (73) e il chirurgo statunitense Thomas Fogarty (91)





Titoli

Corriere della Sera: Disastro in Sicilia, lite sui fondi

la Repubblica: Olimpiadi, scontro sull’Ice

La Stampa: Olimpiadi, bufera Ice / Sala: “Non sono graditi”

Il Sole 24 Ore: Il tech spinge al record gli utili globali

Il Messaggero: «A Crans indaga una cricca»

Il Giornale: La Svizzera apre all’Italia: / un pool di indagine su Crans

Avvenire: Frana autorizzata

Qn: Olocausto, il monito di Segre / «Non si usi Gaza per sminuire»

Il Fatto: Licenza di spreco: scudo / erariale anche nel 2026

Leggo: «Non c’è posto per odio e violenza»

Libero: La sinistra scivola sull’Ice

La Verità: Hanno più paura dei poliziotti / che di ladri e spacciatori

Il Mattino: «Ice in Italia, ma non sulle strade»

il manifesto: Dissenso unico

il Quotidiano del Sud: Agenti Ice, ma non in strada / Impegno Usa con l’Italia

Domani: Svolta di Trump: «Sì all’inchiesta» / Olimpiadi, Ice c’è ma non in strada



