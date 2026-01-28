28 Gennaio: situazione gravissima a Niscemi, Trump in ritirata, accordo Ue - India
E' il 28 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.
• A Niscemi, in Sicilia, la situazione è gravissima. L’intera collina sta franando sulla piana di Gela. La protezione civile è mobilitata. Gli evacuati sono già più di 1.500. Qui gli aggiornamenti. • Trump sta cercando di abbassare i toni e di collaborare con le autorità locali del Minnesota. Ma a Minneapolis decine di persone continuano a protestare, e Biden ha affermato che i cittadini del Minnesota «ci hanno ricordato cosa significa essere americani» • Le ultime analisi dei filmati rivelano che Alex Pretti, quando è stato ucciso, aveva in mano solo il telefono e gli occhiali. Non «brandiva» una pistola come aveva detto la segretaria alla sicurezza Kristi Noem sabato • È emerso che l’Ice per scovare i clandestini usa un’app apposita sviluppata da Palantir di Peter Thiel, quello che fondò PayPal • Trump aumenterà i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15 al 25 per cento • L’Unione europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio • Neil Young donerà l’accesso al suo catalogo musicale agli abitanti della Groenlandia in risposta alle pressioni di Trump • Non era un colono, ma un riservista, l’uomo che ha minacciato i due carabinieri italiani in Cisgiordania. Lo sostiene l’Idf, secondo cui i due stavano percorrendo una strada in una zona militare chiusa al traffico civile • Il governo svizzero ha preso «atto della richiesta da parte dell’Italia di una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie» • La commissione giustizia ha votato il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale così come modificato da Giulia Bongiorno. Il «consenso libero e attuale» è stato sostituito con la «volontà contraria» • È indagato per omicidio volontario il poliziotto che lunedì ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni, Abhderraim Mansouri, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, a Rogoredo, periferia sud di Milano • Mediaset ha rilasciato un comunicato durissimo contro Fabrizio Corona: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di diffamazione, di gogna mediatica» • Le Borse europee hanno chiuso in rialzo, il dollaro è sceso ai minimi da 4 anni. L’oro, bene rifugio per eccellenza e alternativa al dollaro nelle riserve, ha toccato un nuovo record di 5.185 dollari (+3,5 per cento) • È stato realizzato il treno di cioccolato più lungo del mondo. Misura 55 metri, pesa 28 quintali, e non si può mangiare • Le lancette del metaforico Orologio dell’Apocalisse sono state spostate in avanti ancora una volta, arrivando a 85 secondi dalla mezzanotte. Fu teorizzato nel 1947, in risposta alle bombe di Hiroshima e Nagasaki • La Spagna regolarizzerà mezzo milione di immigrati. Il decreto governativo, frutto di un accordo fra il premier socialista Sánchez e la sinistra di Podemos, permetterà di legalizzare chiunque dimostri di aver vissuto nel Paese prima del 31 dicembre 2025 con un atto scritto. Basterà una semplice bolletta • Ieri, giornata per la memoria della Shoah, Mattarella ha ricevuto al Quirinale Liliana Segre • Vannacci ha depositato il simbolo di «Futuro Nazionale» • Marta Fascina, «vedova» di Berlusconi, ha presentato una proposta di legge per abbassare l’età minima per l’imputabilità penale da 14 a 13 anni • A Berlino vogliono obbligare i sessantenni ad andare a una scuola guida per monopattini • Il Washington Post è in crisi e perciò, per risparmiare, non manderà nessun giornalista alle Olimpiadi • Franco Amoroso, il paziente oncologico finito a dormire per terra all’ospedale di Senigallia, è stato infine stroncato dal cancro. Aveva 60 anni • Sono morti il produttore e musicista giamaicano Sly Dunbar (73) e il chirurgo statunitense Thomas Fogarty (91)
Titoli Corriere della Sera: Disastro in Sicilia, lite sui fondi la Repubblica: Olimpiadi, scontro sull’Ice La Stampa: Olimpiadi, bufera Ice / Sala: “Non sono graditi” Il Sole 24 Ore: Il tech spinge al record gli utili globali Il Messaggero: «A Crans indaga una cricca» Il Giornale: La Svizzera apre all’Italia: / un pool di indagine su Crans Avvenire: Frana autorizzata Qn: Olocausto, il monito di Segre / «Non si usi Gaza per sminuire» Il Fatto: Licenza di spreco: scudo / erariale anche nel 2026 Leggo: «Non c’è posto per odio e violenza» Libero: La sinistra scivola sull’Ice La Verità: Hanno più paura dei poliziotti / che di ladri e spacciatori Il Mattino: «Ice in Italia, ma non sulle strade» il manifesto: Dissenso unico il Quotidiano del Sud: Agenti Ice, ma non in strada / Impegno Usa con l’Italia Domani: Svolta di Trump: «Sì all’inchiesta» / Olimpiadi, Ice c’è ma non in strada
