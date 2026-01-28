Buongiorno24 del 28 Gennaio 2026

28/01/2026 09:23:00

Buongiorno24 – mercoledì 28 gennaio 2026

in diretta streaming su Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.

Una Sicilia che fa i conti con emergenze che si sommano, mentre la politica discute e spesso rincorre.

Apriamo dal ciclone Harry e dai suoi effetti ancora ben visibili: la frana di Niscemi si allarga, la zona evacuata cresce e la rabbia dei cittadini esplode. Arrivano i primi bandi per i ristori, ma il nodo resta sempre lo stesso: risorse sufficienti e tempi certi. Intanto lo scontro politico si accende, con le accuse di una gestione dell’emergenza a due velocità.

Poi le emergenze di ogni giorno, quelle che non fanno rumore ma pesano:

a Trapani cede la via Erice-Mazara, con una voragine nell’asfalto dopo anni di perdite idriche mai risolte;

a Calatafimi il Comune è costretto a ricorrere alle autobotti per garantire l’acqua potabile;

tra Erice e Trapani turni, rotture e cantieri raccontano una crisi idrica ormai strutturale.

Spazio anche alla sanità: l’Asp di Trapani assicura che i lavori al Pronto soccorso di Castelvetrano saranno conclusi entro fine febbraio, dopo mesi di disagi per pazienti e operatori.

E ancora cronaca e giustizia: l’assoluzione nel caso Badia Grande, l’inchiesta sull’olio contraffatto nell’Agrigentino con 24 indagati, e i controlli ambientali a Misiliscemi, dove tre operai sono stati denunciati per roghi illegali in campagna.

Una puntata per capire cosa sta succedendo davvero, tra emergenze annunciate e problemi mai risolti.

Buongiorno24, ora.



