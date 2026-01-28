Buongiorno24 del 28 Gennaio 2026

Buongiorno24 – mercoledì 28 gennaio 2026 in diretta streaming su Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.
Una Sicilia che fa i conti con emergenze che si sommano, mentre la politica discute e spesso rincorre.
Apriamo dal ciclone Harry e dai suoi effetti ancora ben visibili: la frana di Niscemi si allarga, la zona evacuata cresce e la rabbia dei cittadini esplode. Arrivano i primi bandi per i ristori, ma il nodo resta sempre lo stesso: risorse sufficienti e tempi certi. Intanto lo scontro politico si accende, con le accuse di una gestione dell’emergenza a due velocità.
Poi le emergenze di ogni giorno, quelle che non fanno rumore ma pesano: a Trapani cede la via Erice-Mazara, con una voragine nell’asfalto dopo anni di perdite idriche mai risolte; a Calatafimi il Comune è costretto a ricorrere alle autobotti per garantire l’acqua potabile; tra Erice e Trapani turni, rotture e cantieri raccontano una crisi idrica ormai strutturale.
Spazio anche alla sanità: l’Asp di Trapani assicura che i lavori al Pronto soccorso di Castelvetrano saranno conclusi entro fine febbraio, dopo mesi di disagi per pazienti e operatori.
E ancora cronaca e giustizia: l’assoluzione nel caso Badia Grande, l’inchiesta sull’olio contraffatto nell’Agrigentino con 24 indagati, e i controlli ambientali a Misiliscemi, dove tre operai sono stati denunciati per roghi illegali in campagna.
Una puntata per capire cosa sta succedendo davvero, tra emergenze annunciate e problemi mai risolti.
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
Non si attenua il dolore per la morte di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva, celebre drag artist della nightlife italiana. Aveva 40 anni, era originario di Alcamo e da oltre quindici anni era una presenza iconica delle serate LGBTQIA+ più...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....
È successo ieri sera, su una delle arterie più delicate di Trapani: la via Erice-Mazara ha ceduto di colpo. L’asfalto si è aperto come una lingua sollevata dal sottosuolo e una Citroën è rimasta incastrata con una...
Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione...