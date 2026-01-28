Sezioni
Cronaca
28/01/2026 11:34:00

Trapani, la Guardia Costiera blocca al porto una nave straniera che trasporta pale eoliche

La Guardia Costiera di Trapani ha fermato una nave di bandiera liberiana ormeggiata nel porto di Trapani perché non conforme agli standard previsti dalla normativa internazionale sulla sicurezza della navigazione.

Il provvedimento è stato adottato dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Trapani, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Palermo. La nave, lunga circa 130 metri e di oltre 8 mila tonnellate di stazza, era impegnata in operazioni commerciali di sbarco di pale eoliche ed era arrivata nello scalo trapanese nella mattinata di martedì 27 gennaio.

 

L’ispezione è stata condotta da un team specializzato della Guardia Costiera e ha riguardato inizialmente la documentazione di bordo e i titoli professionali dell’equipaggio, composto da marittimi di nazionalità russa, ucraina, indiana e filippina. I controlli sono poi proseguiti sulle principali aree della nave, tra cui il ponte di comando, la sala macchine, il locale timoneria e gli spazi destinati all’equipaggio.

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate sei deficienze, relative in particolare alle procedure di emergenza, alla sicurezza dell’equipaggio e al sistema di gestione della sicurezza. Per la gravità delle carenze emerse è stato disposto il fermo amministrativo dell’unità, al fine di evitare potenziali rischi per le persone a bordo, per l’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione.

 

La nave potrà lasciare il porto di Trapani solo dopo l’eliminazione di tutte le irregolarità, sotto la supervisione dell’Autorità di bandiera e degli ispettori del registro di classifica, e a seguito di una nuova ispezione da parte della Guardia Costiera.

Si tratta della prima nave fermata dall’inizio del 2026 dalla Capitaneria di porto di Trapani. Le attività ispettive rientrano nel quadro dei controlli previsti dal Paris Memorandum of Understanding, che coinvolge i Paesi europei, il Regno Unito e il Canada, e sono finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione, le condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi e la tutela dell’ambiente marino.



