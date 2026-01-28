Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/01/2026 16:35:00

Truffa del finto lavoro online, Adinconsum Palermo Trapani lancia l'allarme

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769614715-0-truffa-del-finto-lavoro-online-adinconsum-palermo-trapani-lancia-l-allarme.jpg

Una truffa subdola che fa leva sul bisogno di lavorare e sulla fragilità di chi è in cerca di occupazione. È l’allarme lanciato da Adiconsum Sicilia – sedi di Palermo e Trapani su una frode online in forte crescita, nota come “truffa del lavoro” o “task fraud / task scam”, che si sta diffondendo attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, colpendo anche il nostro territorio.

 

«Si tratta di una frode particolarmente insidiosa perché sfrutta il bisogno di lavorare, trasformando una legittima speranza in un grave danno economico e personale», spiega Antonio Rocco, responsabile di Adiconsum Palermo Trapani.

L’associazione racconta un caso seguito direttamente dalle proprie sedi territoriali: una donna di Palermo, cinquantenne e disoccupata da lungo tempo, è stata contattata con una proposta di lavoro apparentemente semplice e ben retribuita. L’incarico consisteva nello svolgere ricerche online e inviare screenshot a conferma delle attività svolte.

 

Nella fase iniziale, i truffatori hanno persino accreditato piccole somme di denaro sul conto della vittima, con l’unico scopo di guadagnarne la fiducia. Una volta instaurato il rapporto, le è stato proposto un presunto “avanzamento di ruolo”, con incarichi più remunerativi. Per potervi accedere, alla donna è stato però richiesto di effettuare bonifici di importo crescente, con la falsa promessa di un ritorno economico immediato e maggiorato. Dopo i pagamenti, i truffatori si sono resi irreperibili.

 

«Invitiamo tutti i consumatori alla massima prudenza di fronte a offerte di lavoro che promettono guadagni facili o che richiedono qualsiasi esborso di denaro per iniziare a lavorare o per ottenere presunti avanzamenti di carriera», sottolinea Rocco.

In caso di sospetta truffa, Adiconsum raccomanda di: interrompere immediatamente ogni contatto con i truffatori; sporgere denuncia alle forze dell’ordine; disconoscere tempestivamente le operazioni bancarie e richiedere il rimborso.

 

«È fondamentale l’azione di ascolto e tutela garantita da Adiconsum: con serietà e professionalità, i suoi legali riescono ad essere presenti nei momenti di crisi e più difficili per tante famiglie, pensionati e giovani», commenta Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani.

Adiconsum Palermo Trapani è a disposizione per fornire assistenza legale qualificata ai consumatori vittime di queste frodi, al fine di contestare gli addebiti e ottenere il rimborso integrale delle somme sottratte.



Cronaca | 2026-01-27 23:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/alcamo-la-morte-di-bruno-gagliano-e-le-polemiche-250.jpg

Alcamo, la morte di Bruno Gagliano e le polemiche

Non si attenua il dolore per la morte di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva, celebre drag artist della nightlife italiana. Aveva 40 anni, era originario di Alcamo e da oltre quindici anni era una presenza iconica delle serate LGBTQIA+ più...









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...