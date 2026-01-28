Truffa del finto lavoro online, Adinconsum Palermo Trapani lancia l'allarme

28/01/2026 16:35:00

Una truffa subdola che fa leva sul bisogno di lavorare e sulla fragilità di chi è in cerca di occupazione. È l’allarme lanciato da Adiconsum Sicilia – sedi di Palermo e Trapani su una frode online in forte crescita, nota come “truffa del lavoro” o “task fraud / task scam”, che si sta diffondendo attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, colpendo anche il nostro territorio.

«Si tratta di una frode particolarmente insidiosa perché sfrutta il bisogno di lavorare, trasformando una legittima speranza in un grave danno economico e personale», spiega Antonio Rocco, responsabile di Adiconsum Palermo Trapani.

L’associazione racconta un caso seguito direttamente dalle proprie sedi territoriali: una donna di Palermo, cinquantenne e disoccupata da lungo tempo, è stata contattata con una proposta di lavoro apparentemente semplice e ben retribuita. L’incarico consisteva nello svolgere ricerche online e inviare screenshot a conferma delle attività svolte.

Nella fase iniziale, i truffatori hanno persino accreditato piccole somme di denaro sul conto della vittima, con l’unico scopo di guadagnarne la fiducia. Una volta instaurato il rapporto, le è stato proposto un presunto “avanzamento di ruolo”, con incarichi più remunerativi. Per potervi accedere, alla donna è stato però richiesto di effettuare bonifici di importo crescente, con la falsa promessa di un ritorno economico immediato e maggiorato. Dopo i pagamenti, i truffatori si sono resi irreperibili.

«Invitiamo tutti i consumatori alla massima prudenza di fronte a offerte di lavoro che promettono guadagni facili o che richiedono qualsiasi esborso di denaro per iniziare a lavorare o per ottenere presunti avanzamenti di carriera», sottolinea Rocco.

In caso di sospetta truffa, Adiconsum raccomanda di: interrompere immediatamente ogni contatto con i truffatori; sporgere denuncia alle forze dell’ordine; disconoscere tempestivamente le operazioni bancarie e richiedere il rimborso.

«È fondamentale l’azione di ascolto e tutela garantita da Adiconsum: con serietà e professionalità, i suoi legali riescono ad essere presenti nei momenti di crisi e più difficili per tante famiglie, pensionati e giovani», commenta Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani.

Adiconsum Palermo Trapani è a disposizione per fornire assistenza legale qualificata ai consumatori vittime di queste frodi, al fine di contestare gli addebiti e ottenere il rimborso integrale delle somme sottratte.



