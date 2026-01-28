Sezioni
Cronaca

» Nera
28/01/2026 19:19:00

È giallo nel Messinese: tre cadaveri trovati in un bosco

È mistero a Montagnareale, nel Messinese, dove tre persone sono state trovate senza vita in una zona boscosa e isolata del territorio comunale. La macabra scoperta è avvenuta dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112: l’identità di chi ha lanciato l’allarme non è stata resa nota dagli inquirenti, primo elemento di un caso ancora tutto da chiarire.

 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi. Presenti anche il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, e il sostituto di turno, a coordinare le indagini.

 

Le attività investigative sono ancora in corso e, al momento, non è possibile formulare una prima ricostruzione dell’accaduto. Gli investigatori sono però già riusciti a risalire all’identità delle tre vittime: si tratta di persone del posto, tutte rinvenute con indosso abiti da cacciatore.

 

Dai primi accertamenti sui corpi emergerebbero ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma ogni conferma è rimandata agli esiti degli esami tecnici e medico-legali. Il luogo del ritrovamento si trova in una zona rurale abitualmente frequentata per l’attività venatoria, elemento che rientra tra quelli al vaglio degli investigatori.

Restano al momento ignote le circostanze della morte e la dinamica dei fatti. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.



