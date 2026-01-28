Se ne sono andati: Vita De Filippi (79), Calogero D'Antoni (84), Giovanni Asaro (82)
È venuta a mancare Vita De Filippi, all’età di 79 anni.
Nata a Mazara del Vallo il 20 dicembre 1946, Vita De Filippi si è spenta il 27 gennaio 2026.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, dove amici e conoscenti possono renderle l’ultimo saluto.
I funerali si terranno mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 14:30, nella Chiesa Cristo Re.
Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
È venuto a mancare Calogero D’Antoni, all’età di 84 anni.
Nato a Marsala il 2 febbraio 1941, Calogero D’Antoni è scomparso il 27 gennaio 2026.
La camera ardente è allestita inizialmente presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 12:00 di mercoledì 28 gennaio; dalle ore 13:00 la salma sarà trasferita presso la Sala del Commiato Ragona e D’Antoni, in via Selinunte, a Marsala, per consentire l’ultimo saluto.
I funerali saranno celebrati mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 16:00 nella Chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi. Al termine della cerimonia religiosa, Calogero D’Antoni sarà tumulato nel cimitero di Marsala.
È venuto a mancare Giovanni Asaro, all’età di 82 anni.
Nato a Mazara del Vallo il 12 febbraio 1943, Giovanni Asaro si è spento il 26 gennaio 2026 a Menfi.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, dove amici e parenti possono rendere l’ultimo saluto.
I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 9:30 nella Parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo. Al termine della cerimonia religiosa, Giovanni Asaro sarà tumulato nel cimitero di Mazara del Vallo.
