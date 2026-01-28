Paola Minaccioni al Teatro Impero: “Kim Sparrow” in scena il 3 febbraio a Marsala

28/01/2026 16:07:00

Martedì 3 febbraio, alle 21, il Teatro Impero di Marsala ospita “Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow”. Lo spettacolo è uno degli appuntamenti centrali della rassegna teatrale diretta da Katia e Giuseppe Oddo per Oddo Management, prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

Un nuovo titolo dopo i successi della stagione

Dopo “Magnifica presenza”, “Il vedovo” con Massimo Ghini e “L’avaro” con Enrico Guarneri, la rassegna propone una commedia contemporanea di forte richiamo. Il testo è di Julia May Jonas, nella traduzione di Marta Salvaroli.

Paola Minaccioni protagonista

In scena Paola Minaccioni, affiancata da Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella. La regia è firmata da Cristina Spina.

Una commedia ironica e attuale

Lo spettacolo propone una commedia brillante che affronta con ironia e leggerezza temi legati all’identità, alle relazioni e alle contraddizioni della società contemporanea, puntando sul ritmo della messa in scena e sull’intelligenza del testo.

Produzione e valore artistico

“Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow” è prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale ed è tra gli appuntamenti di maggiore richiamo della stagione.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online su www.liveticket.it. Per informazioni: 388 566 2176 e 342 033 0263 (solo WhatsApp).



