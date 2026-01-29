Dalla Sicilia al Nord della Spagna: i Sanfilippo e le alici che hanno cambiato Cantabria

29/01/2026 13:30:00

C’è un filo sottile, tenace, profumato di mare, che unisce la Sicilia alla costa atlantica della Spagna. Un filo che parte da Porticello, piccolo borgo marinaro di Santa Flavia, e approda a Santoña, in Cantabria, dove ancora oggi risuona l’eco di un’impresa tutta siciliana: quella dei Sanfilippo, pionieri dell’industria delle alici cantabriche.

Alla fine dell’Ottocento, quando nei nostri mari la pesca delle alici non bastava più a sostenere l’industria conserviera, alcuni salatori siciliani decisero di spingersi oltre il Mediterraneo, fino alle fredde acque dell’Atlantico. Cercavano materia prima di qualità, e la trovarono in abbondanza. Ma trovarono anche qualcosa di inatteso: in Cantabria, quel pesce - così prezioso per noi - non aveva alcun valore. I pescatori locali lo rigettavano in mare o lo utilizzavano come semplice esca. Nessuno immaginava che quelle alici, più grasse e saporite di quelle mediterranee grazie alle correnti fredde dell’oceano, potessero diventare un vero tesoro.

Furono i siciliani a capirlo per primi. E furono loro a insegnare ai cantabrici l’arte della salatura, tecnica antica tramandata nei nostri borghi marinari come un sapere sacro. Tra questi pionieri spiccano i Sanfilippo, famiglia di Porticello che scelse di mettere radici a Santoña. Da allora sono passate cinque generazioni, e il loro nome è diventato sinonimo di eccellenza: le loro alici sono oggi considerate tra le migliori al mondo, frutto di una tradizione che non ha mai dimenticato le proprie radici siciliane.

Gli stabilimenti Sanfilippo non sono soltanto luoghi di produzione, ma veri custodi di memoria: un museo aziendale racconta la storia di questa straordinaria avventura e il legame indissolubile con la terra d’origine.

Prima dell’arrivo dei siciliani, Santoña era un paese agricolo. Oggi è uno dei poli principali dell’industria conserviera spagnola. Nel 2011, il comune ha voluto rendere omaggio a quegli italiani – soprattutto siciliani – che cambiarono il destino del paese: il lungomare portuale porta il loro nome, “Paseo de los Salazoneros Italianos”. Sulle targhe si leggono i cognomi di origine italiana – molti provenienti da Porticello – delle famiglie che hanno intrecciato la loro storia con quella dell’Atlantico e che ancora oggi vivono a Santoña: Marino, Zizzo, Lo Coco, Cefalù, D’Acquisto, Tagliavia, Sanfilippo, Tarantino, Orlando, Palazzolo, Vella, e altri ancora.

È una storia che profuma di mare e di Sicilia. Una storia di esportazione dei nostri antichi saperi, capaci di cambiare l’economia di interi territori, lasciando in Cantabria – ma anche nelle vicine Asturie e nelle coste basche – un’impronta siciliana che resiste al tempo e alle generazioni.



