29 Gennaio: Trump minaccia l'Iran, tre cacciatori morti, Meloni in Sicilia

29/01/2026 07:00:00

E' il 29 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha scritto su Truth che «un’imponente armada si sta dirigendo verso l’Iran», e che perciò l’Iran farebbe meglio a trattare. L’Iran ha risposto su X che se necessario «SI DIFENDERÀ E RISPONDERÀ COME MAI PRIMA D’ORA»

• L’ambasciata iraniana ha smentito la notizia, circolata ieri, che gli atleti olimpici iraniani saranno scortati dai pasdaran. Intanto sabato a Milano si terrà una manifestazione contro l’Ice, che arriverà per scortare i rappresentanti del governo statunitense

• Nei boschi sui monti Nebrodi, nel messinese, sono stati trovati morti tre cacciatori di cinghiali, uccisi a colpi di fucile. Qui i particolari

• Stephen Miller, stretto consigliere di Trump, ha detto che uccidendo Alex Pretti gli uomini dell’Ice «pare abbiano violato alcuni protocolli» (e Trump non l’avrebbe presa bene)

• Gli agenti che hanno partecipato all’uccisione di Pretti sono stati messi in congedo amministrativo. La loro identità non è stata divulgata

• Bruce Springsteen ha scritto un brano dal titolo Streets of Minneapolis, dedicato a Renée Good e Alex Pretti

• La Fed ha lasciato invariati i tassi d’interesse: vuol dire che non ritiene necessario stimolare ulteriormente l’economia statunitense

• Da lunedì per vedere la fontana di Trevi bisognerà comprare un biglietto da 2 euro

• Sono stati perquisiti gli uffici di Francoforte e una filiale di Berlino della Deutsche Bank, per presunto riciclaggio di denaro, riconducibile anche all’oligarca russo Abramovič

• Giorgia Meloni ha sorvolato in elicottero Niscemi, la cittadina siciliana che sta franando a valle. Ha detto che, dopo i 100 milioni di euro già stanziati, arriveranno altri soldi. Qui gli aggiornamenti.



• Mattarella martedì sera è arrivato ad Abu Dhabi per una visita di Stato di tre giorni nel Golfo Persico. Oggi sarà a Dubai

• Il governo italiano ha inviato 78 caldaie industriali in Ucraina. Nelle prossime settimane ne invierà altre 300

• Ieri sera è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter nel palermitano, e stanotte uno di magnitudo 2.9 a 9 chilometri da Amatrice

• Il figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito ad Anguillara, verrà affidato ai nonni materni, e il sindaco del paese gli farà da tutore

• L’addetto alla sicurezza del Comune di Crans-Montana è indagato per il rogo (è la terza persona oltre ai coniugi Moretti). E il sindaco della cittadina ha detto che piange tutti i giorni

• Il decreto semplificazione introduce la carta d’identità valida 50 anni (cioè vita natural durante) per chi ha più di 70 anni, la tessera elettorale digitale, l’Isee automatico, e altro

• Su circolare del governo i prefetti potranno autorizzare controlli con i metal detector mobili, davanti e all’ingresso delle scuole

• Amazon licenzierà 16 mila dipendenti negli Stati Uniti, in Canada e in Costa Rica. Le loro mansioni verranno eseguite dall’Ai

• Sulla Torre Eiffel, accanto ai 72 nomi in lettere d’oro di scienziati maschi voluti dall’ingegner Eiffel, ne verranno aggiunti altrettanti di scienziate femmine

• A Milano è stata posata la prima pietra del nuovo centro produzione Rai, in zona Portello-Fiera

• Pare che stia per aprire un ristorante sulla terrazza della basilica di San Pietro. Dal Vaticano niente trapela, ma sembra siano già stati consegnati sedie e tavoli

• Intervistato dal Corriere, Gerry Scotti smentisce di aver avuto relazioni con tutte le sue vallette, come insinuato da Fabrizio Corona

• Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per spostare la data del referendum sulla giustizia (22-23 marzo), che era stato presentato dal comitato per il «no»

• In un video sui social, Mario Adinolfi ha lanciato la bella idea di creare un partito che includa lui, Roberto Vannacci e Fabrizio Corona

• In una chiesa di Roma una signora delle pulizie ha trovato un teschio con accanto un bigliettino sul quale era scritto «Trovato durante gli scavi del 1962»

• I risultati delle squadre italiane nell’ottava giornata di Champions: Dortmund-Inter 0-2 (Dimarco, Diouf), St.Gilloise-Atalanta 1-0 (Khalaili), Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2 (Vergara, Hojlund) -3 (Fernandez, Pedro x2)

• Agli Australian Open, Jannik Sinner ha battuto Shelton, e domattina in semifinale sfiderà Djokovic

• È stato emesso il divieto di trasferte fino alla fine del campionato per i tifosi di Napoli e Lazio

• A Parigi ha sfilato la prima collezione di Valentino dalla scomparsa del fondatore, in sottofondo è stata diffusa la voce dello stilista

• Victoria Beckham è stata nominata Ufficiale dell’Ordine delle arti e delle lettere francese (e alla cerimonia di assegnazione mancava il figlio Brooklyn)

• Nel centro di Loano (provincia di Savona), durante i lavori di rifacimento dei caruggi, sono stati trovati i resti di una villa romana

• Sono morti il fumettista statunitense Sal Buscema (90 anni), l’artista Gerardo Corrado (90), la giovane malata di leucemia Leila Karrobi (27), l’icona trash statunitense Johnny Legend (77), il ginnasta Franco Menichelli (84), l’attore e doppiatore messicano Alexis Ortega (38), il labrador dei pompieri di Firenze Rocky (14)



Titoli

Corriere della Sera: La minaccia di Trump all’Iran

la Repubblica: L’Armada di Trump / “Pronti a colpire l’Iran”

La Stampa: Iran, assedio di Trump / “Trattate o siete finiti”

Il Sole 24 Ore: A Wall Street lo S&P tocca i 7mila punti / Il dollaro va ai minimi, poi rimbalza

Avvenire: In una terra ignota

Il Messaggero: Crans, l’inchiesta in Comune

Il Giornale: Le lezioni di Albanese / spaccano l’Europa

Leggo: Niscemi, Meloni: «Agiremo subito»

Qn: Olocausto, il monito di Segre / «Non si usi Gaza per sminuire»

Il Fatto: Olimpiadi: le bugie sull’Ice / e la rissa sui biglietti gratis

Libero: «Il prof mi chiama fascio» / Scuola, i racconti choc

La Verità: Cresce la criminalità / e la sinistra fischietta

Il Mattino: Trump: un’Armada contro l’Iran

il Quotidiano del Sud: Trump, ultimatum all’Iran / «Stop a nucleari e missili»

il manifesto: Cado / dalle nubi

Domani: Iran, Trump punta sull’escalation / «Una grande armada contro di voi»



