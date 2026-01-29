Buongiorno24 del 29 Gennaio 2026

Buongiorno, questa è la puntata di oggi di Buongiorno24. Siamo in diretta sui canali social di Tp24 e su RMC 101.
Primo piano
Apriamo da Trapani, dove è morto Manuel Piazza, il giovane investito sabato sera in via Ammiraglio Staiti. Si era messo davanti alla fidanzata per proteggerla. Dopo giorni di coma, non ce l’ha fatta. Una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza stradale, in particolare lungo l’asse portuale, già segnalato come critico.
Maltempo
Ci spostiamo a Marsala, colpita da una violenta mareggiata e da forti venti di maestrale: strade allagate, litorale nord in ginocchio, disagi tra Contrada Spagnola e lo Stagnone. Situazione difficile anche a Marausa, nel territorio di Misiliscemi, con strade impraticabili e residenti bloccati. Ancora una volta il maltempo mette a nudo la fragilità della costa.
Emergenza e politica
Focus poi su Niscemi, dove la frana e i danni del ciclone Harry hanno portato la presidente del Consiglio sul posto. Promesse di risposte rapide, fondi e tempi brevi. Resta però una domanda centrale: perché su un dissesto noto da decenni si interviene solo dopo l’emergenza?
Buona sanità
Da Favignana arriva una storia diversa: un giovane di 35 anni colpito da infarto e andato in arresto cardiaco è stato salvato grazie alla prontezza dei sanitari, alla telemedicina e all’elisoccorso. Un esempio concreto di sanità che funziona anche nelle isole minori.
Il mistero
Chiudiamo con il caso dei tre uomini trovati morti nelle campagne dei Nebrodi. Incidente, lite degenerata o qualcosa di più? Le indagini vanno avanti, ma il quadro resta ancora oscuro.
