Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/01/2026 09:17:00

Buongiorno24 del 29 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/buongiorno24-del-29-gennaio-2026-450.jpg

Buongiorno, questa è la puntata di oggi di Buongiorno24.
Siamo in diretta sui canali social di Tp24 e su RMC 101.

 

Primo piano

 

Apriamo da Trapani, dove è morto Manuel Piazza, il giovane investito sabato sera in via Ammiraglio Staiti. Si era messo davanti alla fidanzata per proteggerla. Dopo giorni di coma, non ce l’ha fatta.
Una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza stradale, in particolare lungo l’asse portuale, già segnalato come critico.

 

Maltempo

 

Ci spostiamo a Marsala, colpita da una violenta mareggiata e da forti venti di maestrale: strade allagate, litorale nord in ginocchio, disagi tra Contrada Spagnola e lo Stagnone.
Situazione difficile anche a Marausa, nel territorio di Misiliscemi, con strade impraticabili e residenti bloccati. Ancora una volta il maltempo mette a nudo la fragilità della costa.

 

Emergenza e politica

 

Focus poi su Niscemi, dove la frana e i danni del ciclone Harry hanno portato la presidente del Consiglio sul posto. Promesse di risposte rapide, fondi e tempi brevi.
Resta però una domanda centrale: perché su un dissesto noto da decenni si interviene solo dopo l’emergenza?

 

Buona sanità

 

Da Favignana arriva una storia diversa: un giovane di 35 anni colpito da infarto e andato in arresto cardiaco è stato salvato grazie alla prontezza dei sanitari, alla telemedicina e all’elisoccorso.
Un esempio concreto di sanità che funziona anche nelle isole minori.

 

Il mistero

Chiudiamo con il caso dei tre uomini trovati morti nelle campagne dei Nebrodi.
Incidente, lite degenerata o qualcosa di più? Le indagini vanno avanti, ma il quadro resta ancora oscuro.

 

 

 











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata