Carnevale a Mazara: per le autorizzazioni degli eventi, domande almeno 15 giorni prima

29/01/2026 22:00:00

In vista degli eventi legati al Carnevale 2026, l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo richiama l’attenzione degli organizzatori sull’obbligo di rispettare rigorosamente le norme in materia di sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Settore Suap, diretto dall’architetto Antonia Russo, ribadisce l’importanza di presentare per tempo la richiesta del provvedimento autorizzativo previsto dall’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), necessario per la realizzazione di eventi e spettacoli aperti al pubblico. Si tratta di una procedura che richiede una complessa istruttoria tecnica e amministrativa, oggi di competenza comunale e non più della Questura.

Per questo motivo, gli organizzatori sono invitati a trasmettere l’istanza esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la manifestazione, limitatamente agli eventi organizzati per il Carnevale 2026.

Dal Suap fanno inoltre sapere che non è garantita la presa in carico delle richieste presentate a ridosso delle date degli eventi, proprio in considerazione dei tempi tecnici necessari per completare l’istruttoria prevista dalla normativa vigente.

Un richiamo, quello del Comune, che punta a garantire lo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto delle regole, evitando ritardi o dinieghi legati a domande presentate fuori termine.



