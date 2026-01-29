Affitti sempre più cari a Trapani e in provincia. I dati città per città e zona per zona
Gli affitti continuano a salire anche in provincia di Trapani. Lo fanno con meno impeto rispetto agli ultimi anni, ma abbastanza da pesare sempre di più su famiglie, giovani e lavoratori precari. I dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, relativi alla prima parte del 2025, raccontano una tendenza chiara: i canoni di locazione aumentano, mentre l’offerta resta rigida e sempre più orientata al turismo.
A livello nazionale l’aumento medio è del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Una crescita più contenuta rispetto ai semestri precedenti, ma che arriva dopo anni di rincari continui. E il Trapanese non fa eccezione.
Trapani, Marsala e costa: affitti in salita, soprattutto nei centri più “appetibili”
Secondo le elaborazioni sui dati locali Tecnocasa, in provincia di Trapani la crescita degli affitti si concentra soprattutto:
nei capoluoghi e semicentro urbano (Trapani e Marsala),
nelle zone costiere a forte vocazione turistica,
nei quartieri serviti da infrastrutture, scuole e collegamenti.
Qui la pressione della domanda resta elevata, mentre l’offerta di case in affitto a lungo termine continua a ridursi. Sempre più immobili vengono dirottati verso affitti brevi e stagionali, più redditizi e meno vincolanti per i proprietari.
Il risultato è un mercato squilibrato: chi cerca una casa per viverci stabilmente trova meno scelta e prezzi più alti.
Rallenta la crescita, ma non il problema
Il rallentamento dell’aumento dei canoni, evidenziato da Tecnocasa, non significa inversione di tendenza. È piuttosto un segnale di saturazione: dopo rincari molto sostenuti negli ultimi anni, il mercato inizia a “respirare”, ma su livelli già elevati.
In provincia di Trapani questo si traduce in una situazione paradossale:
affitti più cari rispetto al passato,
redditi che non crescono allo stesso ritmo,
maggiore difficoltà per giovani coppie, studenti e lavoratori stagionali.
Case sempre meno accessibili per residenti e lavoratori
Uno degli effetti più evidenti riguarda proprio chi vive e lavora sul territorio. In molte aree del Trapanese:
trovare un bilocale a canone sostenibile è sempre più difficile;
le famiglie fanno fatica a cambiare casa;
i lavoratori stagionali del turismo competono con il mercato degli affitti brevi.
Il rischio è quello di una progressiva espulsione dei residenti dai centri urbani e dalle zone costiere, con ricadute sociali e demografiche evidenti.
Un mercato che chiede regole e politiche abitative
I numeri raccontano una storia che in provincia di Trapani è ormai quotidiana: il mercato degli affitti funziona, ma non per tutti. Il rallentamento dei rincari non basta a compensare anni di aumenti continui e di assenza di politiche abitative strutturate.
Senza incentivi per l’affitto a lungo termine, senza un vero piano di edilizia residenziale e senza una regolazione equilibrata degli affitti brevi, il problema resterà lì: sotto gli occhi di tutti, ma fuori dalle agende politiche.
E intanto, anche nel Trapanese, affittare casa diventa ogni anno un po’ più difficile.
Trapani città
Legenda zone: C = Centrale • S = Semicentrale • P = Periferica
Gli affitti continuano a salire anche in provincia di Trapani. Lo fanno con meno impeto rispetto agli ultimi anni, ma abbastanza da pesare sempre di più su famiglie, giovani e lavoratori precari. I dati dell’Ufficio Studi del Gruppo...
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....