Economia

» I nostri soldi
29/01/2026 19:38:00

Affitti sempre più cari a Trapani e in provincia.  I dati città per città e zona per zona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/affitti-sempre-piu-cari-a-trapani-e-in-provincia-i-dati-citta-per-citta-e-zona-per-zona-450.png

Gli affitti continuano a salire anche in provincia di Trapani. Lo fanno con meno impeto rispetto agli ultimi anni, ma abbastanza da pesare sempre di più su famiglie, giovani e lavoratori precari. I dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, relativi alla prima parte del 2025, raccontano una tendenza chiara: i canoni di locazione aumentano, mentre l’offerta resta rigida e sempre più orientata al turismo.

A livello nazionale l’aumento medio è del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Una crescita più contenuta rispetto ai semestri precedenti, ma che arriva dopo anni di rincari continui. E il Trapanese non fa eccezione.

 

Trapani, Marsala e costa: affitti in salita, soprattutto nei centri più “appetibili”

 

Secondo le elaborazioni sui dati locali Tecnocasa, in provincia di Trapani la crescita degli affitti si concentra soprattutto:

  • nei capoluoghi e semicentro urbano (Trapani e Marsala),
  • nelle zone costiere a forte vocazione turistica,
  • nei quartieri serviti da infrastrutture, scuole e collegamenti.

Qui la pressione della domanda resta elevata, mentre l’offerta di case in affitto a lungo termine continua a ridursi. Sempre più immobili vengono dirottati verso affitti brevi e stagionali, più redditizi e meno vincolanti per i proprietari.

Il risultato è un mercato squilibrato: chi cerca una casa per viverci stabilmente trova meno scelta e prezzi più alti.

 

Rallenta la crescita, ma non il problema

 

Il rallentamento dell’aumento dei canoni, evidenziato da Tecnocasa, non significa inversione di tendenza. È piuttosto un segnale di saturazione: dopo rincari molto sostenuti negli ultimi anni, il mercato inizia a “respirare”, ma su livelli già elevati.

In provincia di Trapani questo si traduce in una situazione paradossale:

  • affitti più cari rispetto al passato,
  • redditi che non crescono allo stesso ritmo,
  • maggiore difficoltà per giovani coppie, studenti e lavoratori stagionali.

 

Case sempre meno accessibili per residenti e lavoratori

 

Uno degli effetti più evidenti riguarda proprio chi vive e lavora sul territorio. In molte aree del Trapanese:

  • trovare un bilocale a canone sostenibile è sempre più difficile;
  • le famiglie fanno fatica a cambiare casa;
  • i lavoratori stagionali del turismo competono con il mercato degli affitti brevi.

Il rischio è quello di una progressiva espulsione dei residenti dai centri urbani e dalle zone costiere, con ricadute sociali e demografiche evidenti.

 

Un mercato che chiede regole e politiche abitative

 

I numeri raccontano una storia che in provincia di Trapani è ormai quotidiana: il mercato degli affitti funziona, ma non per tutti. Il rallentamento dei rincari non basta a compensare anni di aumenti continui e di assenza di politiche abitative strutturate.

Senza incentivi per l’affitto a lungo termine, senza un vero piano di edilizia residenziale e senza una regolazione equilibrata degli affitti brevi, il problema resterà lì: sotto gli occhi di tutti, ma fuori dalle agende politiche.

E intanto, anche nel Trapanese, affittare casa diventa ogni anno un po’ più difficile.

 

Trapani città

 

Legenda zone: C = Centrale • S = Semicentrale • P = Periferica

  • Archi – Fardella (S): Monolocale 250 • Bilocale 400 • Trilocale 500
  • Centro Storico (C): Monolocale 250 • Bilocale 350 • Trilocale 500
  • Fontanelle (C): Monolocale n.d. • Bilocale 300 • Trilocale 400
  • Misiliscemi (P): Monolocale n.d. • Bilocale 250 • Trilocale 350
  • Quartiere Sant’Alberto (C): Monolocale n.d. • Bilocale 300 • Trilocale 400
  • Zona Madonna – Pepoli – Palermo (C): Monolocale 250 • Bilocale 350 • Trilocale 480

 

Provincia di Trapani

 

Legenda zone: C = Centrale • P = Periferica

  • Alcamo – Indipendenti (C): Monolocale n.d. • Bilocale 350 • Trilocale 400
  • Alcamo – Marina (P): Monolocale n.d. • Bilocale n.d. • Trilocale 400
  • Erice (C): Monolocale n.d. • Bilocale 200 • Trilocale 400
  • Erice (P): Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 400
  • Erice – Casa Santa (C): Monolocale n.d. • Bilocale 330 • Trilocale 380
  • Marsala (C): Monolocale 220 • Bilocale 300 • Trilocale 420
  • Marsala (P): Monolocale 200 • Bilocale 300 • Trilocale 400
  • Mazara del Vallo (C): Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 450
  • Mazara del Vallo (P): Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 450

 









