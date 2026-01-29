Affitti sempre più cari a Trapani e in provincia.  I dati città per città e zona per zona

29/01/2026 19:38:00

Gli affitti continuano a salire anche in provincia di Trapani. Lo fanno con meno impeto rispetto agli ultimi anni, ma abbastanza da pesare sempre di più su famiglie, giovani e lavoratori precari. I dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, relativi alla prima parte del 2025, raccontano una tendenza chiara: i canoni di locazione aumentano, mentre l’offerta resta rigida e sempre più orientata al turismo.

A livello nazionale l’aumento medio è del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Una crescita più contenuta rispetto ai semestri precedenti, ma che arriva dopo anni di rincari continui. E il Trapanese non fa eccezione.

Trapani, Marsala e costa: affitti in salita, soprattutto nei centri più “appetibili”

Secondo le elaborazioni sui dati locali Tecnocasa, in provincia di Trapani la crescita degli affitti si concentra soprattutto:

nei capoluoghi e semicentro urbano (Trapani e Marsala),

(Trapani e Marsala), nelle zone costiere a forte vocazione turistica,

a forte vocazione turistica, nei quartieri serviti da infrastrutture, scuole e collegamenti.

Qui la pressione della domanda resta elevata, mentre l’offerta di case in affitto a lungo termine continua a ridursi. Sempre più immobili vengono dirottati verso affitti brevi e stagionali, più redditizi e meno vincolanti per i proprietari.

Il risultato è un mercato squilibrato: chi cerca una casa per viverci stabilmente trova meno scelta e prezzi più alti.

Rallenta la crescita, ma non il problema

Il rallentamento dell’aumento dei canoni, evidenziato da Tecnocasa, non significa inversione di tendenza. È piuttosto un segnale di saturazione: dopo rincari molto sostenuti negli ultimi anni, il mercato inizia a “respirare”, ma su livelli già elevati.

In provincia di Trapani questo si traduce in una situazione paradossale:

affitti più cari rispetto al passato,

redditi che non crescono allo stesso ritmo,

maggiore difficoltà per giovani coppie, studenti e lavoratori stagionali.

Case sempre meno accessibili per residenti e lavoratori

Uno degli effetti più evidenti riguarda proprio chi vive e lavora sul territorio. In molte aree del Trapanese:

trovare un bilocale a canone sostenibile è sempre più difficile;

è sempre più difficile; le famiglie fanno fatica a cambiare casa;

i lavoratori stagionali del turismo competono con il mercato degli affitti brevi.

Il rischio è quello di una progressiva espulsione dei residenti dai centri urbani e dalle zone costiere, con ricadute sociali e demografiche evidenti.

Un mercato che chiede regole e politiche abitative

I numeri raccontano una storia che in provincia di Trapani è ormai quotidiana: il mercato degli affitti funziona, ma non per tutti. Il rallentamento dei rincari non basta a compensare anni di aumenti continui e di assenza di politiche abitative strutturate.

Senza incentivi per l’affitto a lungo termine, senza un vero piano di edilizia residenziale e senza una regolazione equilibrata degli affitti brevi, il problema resterà lì: sotto gli occhi di tutti, ma fuori dalle agende politiche.

E intanto, anche nel Trapanese, affittare casa diventa ogni anno un po’ più difficile.

Trapani città

Legenda zone: C = Centrale • S = Semicentrale • P = Periferica

Archi – Fardella (S) : Monolocale 250 • Bilocale 400 • Trilocale 500

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Centro Storico (C) : Monolocale 250 • Bilocale 350 • Trilocale 500

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Fontanelle (C) : Monolocale n.d. • Bilocale 300 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Misiliscemi (P) : Monolocale n.d. • Bilocale 250 • Trilocale 350

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Quartiere Sant’Alberto (C) : Monolocale n.d. • Bilocale 300 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Zona Madonna – Pepoli – Palermo (C): Monolocale 250 • Bilocale 350 • Trilocale 480

Provincia di Trapani

Legenda zone: C = Centrale • P = Periferica

Alcamo – Indipendenti (C) : Monolocale n.d. • Bilocale 350 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Alcamo – Marina (P) : Monolocale n.d. • Bilocale n.d. • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Erice (C) : Monolocale n.d. • Bilocale 200 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Erice (P) : Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Erice – Casa Santa (C) : Monolocale n.d. • Bilocale 330 • Trilocale 380

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Marsala (C) : Monolocale 220 • Bilocale 300 • Trilocale 420

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Marsala (P) : Monolocale 200 • Bilocale 300 • Trilocale 400

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Mazara del Vallo (C) : Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 450

: Monolocale • Bilocale • Trilocale Mazara del Vallo (P): Monolocale 300 • Bilocale 350 • Trilocale 450



